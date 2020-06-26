自認被「瞪一眼」就打死人 害3歲兒小小年紀沒了爸爸

桃園王姓男子和陳姓友人到KTV歡唱，陳自認被李姓、姜姓酒客「瞪了一眼」，雙方爆發衝突，王竟持金屬球棒當場將李打死，姜則頭部重傷撿回一命，刑事部分王被依殺人、殺人未遂判22年；死者李男的父母、老婆及年僅3歲兒子求償2000萬，民事庭判王得賠被害家屬1140萬多元，可上訴。

檢警調查，王男（21歲）去年2月16日凌晨4點多，和陳在路邊打算離開，和準備搭計程車的李、姜擦身而過，陳因誤認李朝他「瞪了一眼」，心生不滿上前理論爆發口角，王為了助陣跑到車上拿1支鋁製球棒先是高舉從姜背後往他後腦重敲，姜隨即倒地昏迷。

王並轉移目標，再朝李左側頭部打，見他倒地又繼續敲了2下，直到一旁友人攔阻才停手，結果李被打到顱內出血，到院前就失去呼吸心跳，搶救後仍不治，而姜傷勢較輕，經急救撿回一命。

桃園地院一審認為，王男輕忽他人生命，造成無法挽回結果，多次稱有意和解，但交都沒提出具體賠償計畫，且仍避重就輕，難認有誠心悔過，依殺人罪、殺人未遂罪，各判王15年、8年，應執行有期徒刑22年。

死者李男遇害後留下1名3歲兒子，他的父母、妻子，以及另名受害的姜男均提起附帶民事訴訟，連同醫藥、喪葬、撫養及精神撫慰金等，一共向王男求償2000多萬元；王則未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明。