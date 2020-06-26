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服刑16年獲假釋卻酒駕面臨撤銷 殺人犯：再給一次機會

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

曾姓男子20年前犯下殺人罪遭判無期徒刑，他入監16年獲假釋，4月卻酒駕被抓，他怕假釋遭撤得回牢服殘刑，後半輩子「人生難再有期待」，向法官求情希望判免刑；桃園地院認為，曾枉顧假釋恩典，且量刑也和是否假釋中無關，不應特別給他優厚，仍依公共危險罪判他2月，還可上訴。

曾男（50歲）1999年8月懷疑黃姓友人欺負1名兒童，就持水果刀追殺對方，一路追出屋外又跑進屋內，10多刀活活刺死黃，花蓮高分院更一審判無期，上訴最高法院駁回定讞，曾2001年入監後服刑16年，因表現良好前年獲假釋出獄，未料今年4月25日下午3點多，酒駕在中壢區被攔查送辦。

曾男向法官求情說，請給他一次機會，希望判處免刑，曾的辯護人則說，曾坦承犯行，考量他因殺人案遭判無期徒刑，現正假釋中，若本案科以輕度刑罰，仍將使他假釋被撤銷而須回監服無期徒刑，而曾假釋期間已完整回歸社會，有諸多行善之舉。

辯護人還說，曾男僅因在中午同事慶生會小酌，後續有休息3小時，認為喝下的3、4瓶啤酒已經退酒才騎車回家，所幸並未發生交通危害，過去也有類似案件法院給予免刑，以期符合罪刑相當原則，另曾服刑期長，無法對兒孫盡長輩之責，後遇同居人願意接納，若遭撤銷人生難再有期待可能。

法院查，曾男1999年犯下殺人案，遭判無期徒刑、褫奪公權終身定讞，2001年5月8日入監，2017年8月25日假釋出監，而曾刑罰尚未執行完畢，仍在保護管束期間，本應更加恪遵法令，觀護人也曾告知他再犯假釋可能遭撤銷，並宣導酒駕法律知識，曾最後也在宣導資料上簽名。

法院指出，曾男原本可託人載送或叫計程車，卻捨此不為貿然酒駕，可見他心存僥倖、漠視法令，加上測得呼氣值高達每公升0.77毫克，曾獲假釋更應對家庭負責，卻未知謹惕，本應承擔恐入監風險。

法院認為，量刑和曾是否假釋中無關，不應給予優厚，且實務上就算對無前科、酒測些微超標者，頂多視情結給予緩刑，並無理由因曾男前受重刑假釋，反認為判2月或減輕至1月仍嫌過重，需要判免刑才算公平的道理。

法院考量，曾執意酒駕上路，枉顧用路人安全，未珍惜假釋寬典，難認有可憫恕，也不適用減刑、免刑，依公共危險罪判處曾有期徒刑2月，得易科罰金。

警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照
警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照

假釋 酒駕 殺人

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