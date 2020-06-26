男模失業又因行車糾紛挨告 可憐2個月大兒成出氣筒

單親爸史姓男子去年初失業又在街頭與人發生行車糾紛，飆罵對方挨告，致情緒低落又不耐才出生兩個月的兒子整天哭鬧，10天多次徒手或持拖鞋等物品毆打，造成男嬰頭、臉、背、臀及雙腿，全身多處瘀傷，男嬰母親獲悉提告。新北地院日前依傷害罪判刑7個月，另依公然侮辱罪判處罰金3000元，如易服勞役，以1000元折算一日，可上訴。

判決指出，擔任平面廣告模特兒的36歲史姓男子，原本月收入約八萬元，離婚後獨力照顧才兩個月大的兒子，沒想到去年初先面臨失業難關，又因與人發生行車糾紛，以三字經飆罵對方挨告，導致情緒低落。

去年2月4日至13日，忍受不住兒子整日哭鬧不斷，史男竟持室內拖鞋、尺、除塵滾筒棒等物品，或徒手毆打兒子多達10次，幾乎是一天一次，導致男嬰全身多處瘀傷，於13日送醫後，醫院檢查發現男嬰不僅連陰囊都破皮，還有創傷性硬腦膜下出血通報警方，男嬰母親事後獲悉氣憤提告。