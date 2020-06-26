林口農會違法放貸案纏訟多年 前理事長、理事7人遭判刑

新北市林口區農會多年前因時任總幹事陳有諒與信用部共4名職員違法放貸，農會提告求償，94年經高等法院判賠4000萬元，陳等人上訴最高法院於101年駁回上訴確定，而時任理事長莊錫根竟不顧陳遭扣押的土地已足夠賠償，於102年竟主動召開臨時動議，提案以「賠償400萬」與陳等人和解，與會6名理事也簽字同意。農會監事會看不下去按鈴提告，新北地院日前依背信罪，將莊錫根判刑2年10個月，6名理事各判刑1年10個月，可上訴。

判決指出，洪姓男子於民國81年勾結時任林口農會總幹事陳有諒，指示農會信用部主任、放款經辦人、放款調查員的陳秀琴、王麗卿、陳隆德，以林口區24筆工業用地為擔保品，利用多位不具農會會員的人頭，於81年至83年間先後向農會貸款4億5000萬元、1億6500萬元及3000萬元，違法放貸導致農會蒙受重大損失。

農會於民國88年對陳有諒等4人提損害賠償之訴，94年經高等法院判決陳男等4人須連帶賠償農會4000萬元，陳等人再上訴最高法院於101年遭駁回致上訴確定。

時任林口農會理事長莊錫根明知陳等四人須賠償農會4000萬元，且遭法院假扣押查封之土地，經拍買可獲分配金額至少2821萬餘元，卻於102年5月間，於農會第17屆理事會第二次會議後，自行提臨時動議方式，以強渡關山方式提案與陳有諒4人各以100萬元和解，並於各自清償後解除假扣抻設定，經在場陳全福等6名理事同意後決議「照案通過」。

農會監事會事後發現程序不符提出糾正，停止執行此和解決議，並要求於同年6月召開臨時會，經重新討論，莊錫根等7人仍決議與陳等4人和解，但將和解金從100萬元修正為400萬元，共計1800萬元，莊並於同年7月與陳等4人簽立和解書，陳等人雖也將1800萬元和解金分三次匯款至農會農會帳戶，仍嚴重損害農會權益。