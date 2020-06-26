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撞死人賠款拖拖拉拉 有錢不還先去買豪車

聯合報 / 記者曾健祐／桃園報導

李男左轉害少年撞死，還沒賠完款就先買豪車，法院痛斥李輕賤人命、價值觀偏差，依過失致死罪判他1年6月。記者曾健祐／攝影
李男左轉害少年撞死，還沒賠完款就先買豪車，法院痛斥李輕賤人命、價值觀偏差，依過失致死罪判他1年6月。記者曾健祐／攝影

李姓男子駕車撞死騎機車張姓少年，承諾除三百萬保險理賠，再支付一百萬元和解，遲未履行完畢，但事隔一個月就付清一二九萬元高級轎車尾款；法官認為他明明有錢卻不先賠償，批他態度卑劣、令人不恥，依過失致死罪判刑一年六月，可上訴。

卅四歲李男去年十月九日早上八點多駕駛小貨車，經大溪區康莊路打算左轉月眉路，未禮讓直行車貿然左轉，導致對向騎機車張姓少年迎面撞上，張頭部重創送醫不治，李留在現場向員警自首，少年父親痛失愛子提告。

法官依據道路交通安全規則，認定李經過路口打算左轉時，疏忽未注意對向張姓少年騎機車直行而來，貿然搶先左轉才釀禍，確有過失；但少年本身因車速過快也有過失。

買車費 遠高於賠償

法院審酌李男至今未和被害家屬達成和解，沒有允諾確切或有憑據的賠償金額，只表示保險理賠外，本身願意再賠一百萬元，還說只能先給卅萬元，剩餘七十萬元每月給付十萬元。

法官查出，案發後短短一個月，李以貸款一二九萬元付清購車尾款，買下總價一三九萬元豪華自小客車，認定他有錢或願負債籌資買豪華車供自己享用，卻無意履行賠償被害家屬責任，買車的錢還遠高於答應賠償價格。

法院認為李不僅沒有竭心盡力彌補被害家屬，對一名遭他終結的年輕生命無比輕賤，還空口提「分期賠付」方案，相較於對車商「乖乖一次付清尾款」而言，宛如是對被害家屬施恩、恩賜。判決批李態度極為卑劣，令人不恥，應嚴懲才能讓他記起教訓，扭轉偏差價值觀。

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