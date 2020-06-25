【即時短評】大法官2小時駁迴避聲請 黨產釋憲難止非議

大法官受理政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例釋憲，30日將行言詞辯論，婦聯會昨天下午4點15分向司法院遞狀，要求曾發表相關論文的司法院長許宗力、大法官蔡宗珍與前立委尤美女的丈夫黃瑞明自行迴避。原本大法官書記處表示昨天下午5點才收到陳報狀，將「盡快」告知結果，至遲在開庭前通知，但在下午6點45分即將駁回的電子檔電郵給律師。

大法官一邊表示「在決定後會通知婦聯會結果」，但卻已經作成駁回裁定，速度之快，決策過層啟人疑竇。一般來說，大法官遭聲請「迴避」，當事人須先對其他大法官陳述意見，接著再離開會場，由其餘的14名大法官決定當事人是否該迴避；端午連假前大法官快馬加鞭討論迴避案，但因無宣告制度，讓「高效率」沾染非議。

婦聯會律師團指許宗力、蔡宗珍在2001、2002年間多次參與法務部就「制訂特別法清查及處理政黨財產相關事宜」召開的會議，且數度公開以論文、訪問方式捍衛黨產條例，顯有既定立場，與中立執行職務恐有衝突，建請他們兩位應自行迴避。

而大法官黃瑞明是黨產條例提案人、前立委尤美女的配偶，尤美女在立法過程中支持黨產條例的發言、投票紀錄均載明於立法院公報；婦聯會認為依大法官案件審理法第3條準用民事訴訟法第32條第1項第1款「法官之配偶為該訴訟事件之當事人者，法官應自行迴避」的規定，黃也不應參與本件釋憲案。

在婦聯會請求3名大法官迴避遭駁後，國民黨也將再下周一再度聲請大法官迴避，這回除了許宗力、蔡宗珍、黃瑞明外，還多增加許志雄大法官。

許志雄2016年被提名大法官時，在立院表示「如果是從轉型正義的角度來看黨產條例立法方向、原則，我是不認為有違憲的問題」。當時立委林昶佐詢問「這個概念應該沒有違憲的問題？」，許回答「是，我有這樣的確信」。

另外，在2002年4月13日，台灣法學會主辦「重建政黨公平競爭的基礎」研討會，主持人是現今的司法院長許宗力，與會者包括當時的淡江大學歐美所所長蔡宗珍。在座談會一開始，許宗力便說「威權體制時代，國民黨擁有那麼多黨產、黨營事業，這就是在黨營體制下，法治原則受到破壞的一個具體例子」。

許宗力接著說，「中國國民黨雖然已經由一個威權的政黨轉變成一個正常的政黨，但是國內在政治上有無實力處理國民黨的黨產，可能還有變數。」。

在民進黨再次完全執政，並掌握各院人事大權後，是否已經到了「有實力處理國民黨黨產」，許宗力已經認為「沒有變數」？

關於黨產案言詞辯論的爭點由大法官決定，但中國國民黨、欣裕台公司、中央投資公司、婦聯會、國家發展基金會、民權基金會、民族基金會身為關係人，針對大法官的立場提出質疑再自然也不過，大法官是否要迴避，居然能在不到2小時內就決定，比起普通法院受理人民聲請法官迴避案件的效率之高，司法有無大小眼，國人自有評判。

司法院釋字第601號解釋提到「迴避制度」，認可並非有聲請就應迴避，其中理由書提到大法官如執釋憲反射作用所間接形成的結果而自行迴避，無異於凡涉及司法權與行政權、立法權等間爭議的類似案件，或涉及全國人民（包括大法官）利害的法規違憲審查案件，都無從透過司法機制給予解決。