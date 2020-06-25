供帳戶詐欺是否算洗錢 最高檢聲請提案大法庭

最高檢察署認為，民眾提供詐欺集團銀行帳戶，使車手提領詐欺款項應構成洗錢，但法院見解判決不一，有害司法形象。聯合報系資料照片／記者王駿杰翻攝

最高檢察署認為，民眾提供詐欺集團銀行帳戶，使車手提領詐欺款項應構成洗錢，但法院見解判決不一，有害司法形象，日前向最高法院聲請提案至刑事大法庭，期望統一法律見解。

本案起於，唐姓民眾交付郵局與銀行的存摺、提款卡及密碼給詐欺集團，待被害民眾將款項匯入，車手即將款項提領一空。

一審台北地方法院認為，掩飾詐欺取財犯罪所得去向的行為當然屬於洗錢行為；唐姓民眾交付帳戶時，詐欺所得尚未產生，但提供帳戶給詐欺集團作為取得犯罪所得的人頭帳戶，一樣會產生掩飾或隱匿犯罪所得去向的洗錢效果。

一審認為，唐姓民眾以一行為同時觸犯幫助詐欺取財罪、洗錢罪，從重以洗錢罪處斷，依洗錢罪判刑4月，併科罰金新台幣5萬元。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，被告提供帳戶時，詐欺所得即洗錢標的尚未產生，沒有不法金流得以掩飾或隱匿，不構成洗錢，改依幫助詐欺取財罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年。

最高檢察署指出，本案一審採肯定說，即提供帳戶給詐欺集團收受、提領款項應構成洗錢罪，但二審採否定說；最高檢認為應採肯定說，已向最高法院提起上訴。

最高檢指出，類似案件眾多，連同本案就有9件相同法律爭議案件正在最高法院審理中，而一二審法院判決間也出現不一致的情形，有害司法形象，因此另聲請提案至大法庭統一見解，若未獲提案，則建請就本案進行言詞辯論。

最高檢聲請書指出，否定說的判決常認為，必須先有犯罪所得，事後再加以掩飾或藏匿才構成洗錢，但洗錢防制法第2條的立法理由已經明白指出洗錢型態包括「提供帳戶以掩飾不法所得去向」，因此沒有道理將構成要件限縮至「必須先有犯罪所得，再提供帳戶」。

最高檢也認為，提供帳戶者不僅交出提款卡、告知密碼，還要不去掛失止付，主觀上應知悉帳戶不僅會被用來收受款項，還要用來提領款項，對於製造金流斷點的提領行為當然有主觀認識與不確定故意，應構成洗錢罪。