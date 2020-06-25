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基隆男大生賣場偷拍裙底 女老師和解：原諒給他機會

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市上月發生一起男大生在一處大賣場，涉嫌偷拍一名幼兒園女老師裙底被警方送辦，日前地檢署開庭時，女老師向檢方表示，考量對方沒有前科，年紀又輕，她自己是老師，有教化功能，因此選擇原諒對方，同意和解，希望給對方一個機會改過，不要影響未來的前途。

在開庭時，女老師說，檢察官問她，男大生沒有前科，要不要和解？她向檢方表示，她自己是老師，也有教化的功能，因為對方還很年輕，考量他是一時失慮，希望對他的未來不要有影響，願意給男大生一個機會，同意和解，希望好好改過。

不過，女老師表示，這次偷拍事件發生後，她後來只要遇到有人拿手機在她後面，就會有點恐懼，還需要心情的調適。

檢警調查，倪姓大學生5月22日晚在基隆一間大賣場，涉嫌拿手機尾隨一名在幼兒園任教的女老師，偷拍裙底風光，當時女老師的男友還在旁邊，她發現後當場逮人，並大喊「你惹錯人了」，男子還故意摔壞手機，警方訊後依妨害祕密罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆男大生賣場偷拍裙底，女老師和解：原諒給他機會。記者游明煌／翻攝
基隆男大生賣場偷拍裙底，女老師和解：原諒給他機會。記者游明煌／翻攝
基隆男大生賣場偷拍裙底，女老師和解：原諒給他機會。記者游明煌／翻攝
基隆男大生賣場偷拍裙底，女老師和解：原諒給他機會。記者游明煌／翻攝

基隆 偷拍 幼兒園

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