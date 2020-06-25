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追債凶殘連朋友都不放過 西瓜刀斷手筋、砍掉大拇指
桃園童姓男子和葉姓友人因債務糾紛，童就撂人尾隨對方，還持預藏的西瓜刀朝他猛砍一頓，葉徒手抵抗當場遭砍得全身是血，右大拇指幾乎斷裂得截肢保命，四肢也有多處肌腱被砍斷，經復健仍不良於行，法院認為童僅因金錢就痛下殺手，手段凶殘，依重傷害罪判他5年6月，可上訴。
檢警調查，童男2018年8月27日晚上10點多，和友人尾隨葉到超商並躲在外面停車場埋伏，一見對方出來就衝上前，童持西瓜刀朝葉手腳猛砍，友人則用金屬棍痛毆，導致葉被砍到全身是血，緊急送醫縫合雖撿回一命，但右手拇指得截肢，左手肌腱斷裂，右大腿坐骨神經也遭砍斷。
審理時，童坦承犯行，和葉男指證相符，加上目擊的超商店員指證歷歷，監視器也拍下作案畫面，法院認為，童男持西瓜刀揮砍，造成葉右手拇指截肢，左手、右大腿多處肌腱斷裂，根據臨床經驗就算經復健仍無法回復到原本狀態。
且童男作案時年近30歲，當清楚人體四肢屬重要部位，若持尖銳西瓜刀揮砍恐造成肢體嚴重機能減損，但仍執意為之，可見主觀上有不違背其本意的不確定故意。
法院審酌，童僅因債務糾紛就拿西瓜刀砍人，造成被害的葉男身心嚴重受創，童手段凶殘，嚴重危害社會治安，考量他犯後坦承，因家境困難加上另案在監服刑，無力和被害人達成和解，依重傷害罪判處童有期徒刑5年6月。
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