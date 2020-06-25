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外役監受刑人返家探視卻未回監 觸犯脫逃罪判刑
侯姓受刑人於明德外役監獄執行期間，因作業成績優良申請返家探視獲淮，他自今年4月3日返家探視後，卻未依規定於同年月6日回監後涉嫌脫逃，今年5月21日，在台南市將軍區台17線與南21線路口被警方緝獲 ，台南地院依脫逃罪，判處侯有期徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。
判決說，侯姓男子因妨害自由等案件，經法院判處應執行有期徒刑6年，2017年12月20日入監服刑，執行期滿日2013年2月21日，他於明德外役監獄執行期間，因作業成績優良申請返家探視，外役監依「外役監受刑人返家探視辦法」，核准自今年4月3日下午2點起返家探視，並限於同年月6日12點前回監。
不料，侯返家探視後，無正當理由故意未於指定時間回監繼續服刑。經台南地檢署今年5月13日發布通緝，侯於年5月21日午5點45分許，在臺南市將軍區台17線與南21線路口，被警方緝獲法辦起訴。
法官審酌，侯為受刑人，因在外役監作業成績優良，才獲准返家探視，理應珍惜，恪遵法令依限回監服刑完畢，竟未自重，所為實無足取，但念犯後能坦承犯行，態度良好，量處其刑。
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