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輕賤人命！撞死少年要求分期賠償 隔月直接買百萬LEXUS

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園李姓男子開車未禮讓貿然左轉，害對向騎機車的17歲張姓少年撞上慘死，李雖承諾除保險外願再支付100萬元，但至今仍未履行；法院還發現，事隔1個月李就付清129萬買LEXUS豪華車的尾款，明明有錢賠償卻選擇買車享受，痛批他輕賤人命、令人不齒，依過失致死重判他1年6月，可上訴。

檢警調查，李男（34歲）去年10月9日早上8點多駕駛1輛小貨車，經大溪區康莊路打算左轉月眉路，卻未禮讓直行車貿然左轉，導致對向騎機車的張姓少年迎面撞上，張頭部重創送醫不治，李則留在現場向員警自首，張的父親痛失愛子對李男提告。

法院審酌，依據道路交通安全規則「汽車行駛至交岔路口，轉彎車應讓直行車先行」，但李經過路口打算左轉月眉路時，卻疏於未注意對向張姓少年騎機車直行而來，就貿然搶先左轉才釀禍，可見確有過失。

法院審酌，李轉彎未讓直行車造成少年死亡，導致被害家屬喪失至親精神痛苦，但少年本身也有過失，但李至今未和被害家屬達成和解，也沒有允諾確切或有憑據的賠償金額，僅表示除了保險理賠300萬元外，本身只願意再賠100萬元，還說只能先給30萬元，剩餘70萬元每月給付10萬元。

但法院發現，案發後短短1個月，李男就以貸款129萬元付清購車尾款，買下1輛總價139萬元的LEXUS豪華自小客車，認為他有錢或願負債籌資買豪華車以供自己享用的尊榮，竟無意履行賠償被害家屬責任，加上買車的錢更遠高於答應賠償的價格。

法院認為，由此更證明李男不僅沒有想方設法、竭心盡力彌補被害家屬，尤其對1名遭他終結的年輕生命無比輕賤，直視人命價值不如自小客車一般，還空口提「分期賠付」方案，相較於對車商是「乖乖1次付清尾款」而言，宛如是對被害家屬施恩、恩賜。

法院痛批，李男的態度極為卑劣，令人不齒，應嚴懲才能讓他記起教訓，以扭轉他偏差的價值觀，依過失致死罪判他有期徒刑1年6月。

李男左轉害少年撞死，空言稱會賠被害家屬100萬元還要求分期，隔月就1次付清買百萬名車尾款，法院痛斥李輕賤人命、價值觀偏差，依過失致死罪判他1年6月。記者曾健祐／攝影
李男左轉害少年撞死，空言稱會賠被害家屬100萬元還要求分期，隔月就1次付清買百萬名車尾款，法院痛斥李輕賤人命、價值觀偏差，依過失致死罪判他1年6月。記者曾健祐／攝影

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