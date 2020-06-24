生日釀追撞事故！高市資深議員李喬如疑恍神 追撞2車

民進黨高雄市資深議員李喬如今天陪同黨籍市長參選人後，趕赴高雄市立殯儀館參加公祭，返途行經左營區明誠二路、光興街口時，疑未注意車前狀況，連環追撞上前方兩車，造成前車駕駛頸部不適。警方到場施行酒測，排除酒駕。

據了解，李喬如今天上午11點15分左右，行經左營區明誠二路、光興街口時，疑沒注意到前方車輛已經停步，直接撞上前去，前方楊姓駕駛的車輛遭撞，又往前進，碰撞到另輛鄭姓駕駛的座車；全案共造成3車輕微損傷。

員警據報到場處理，要求李喬如等3名駕駛配合酒測，均無酒精反應，排除酒駕，初步判斷，肇事原因疑是未注意車前狀況，有待調查釐清。車輛遭碰撞，車內的楊姓、鄭姓駕駛頸部當下略有不適，但稍作休息後都無大礙，並未就醫；李喬如當下頻頻道歉，疑是恍神才會釀禍，表示願意賠償，後續由保險公司負責理賠。