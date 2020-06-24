聽新聞
test
0:00 / 0:00

生日釀追撞事故！高市資深議員李喬如疑恍神 追撞2車

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

民進黨高雄市資深議員李喬如今天陪同黨籍市長參選人後，趕赴高雄市立殯儀館參加公祭，返途行經左營區明誠二路、光興街口時，疑未注意車前狀況，連環追撞上前方兩車，造成前車駕駛頸部不適。警方到場施行酒測，排除酒駕

據了解，李喬如今天上午11點15分左右，行經左營區明誠二路、光興街口時，疑沒注意到前方車輛已經停步，直接撞上前去，前方楊姓駕駛的車輛遭撞，又往前進，碰撞到另輛鄭姓駕駛的座車；全案共造成3車輕微損傷。

員警據報到場處理，要求李喬如等3名駕駛配合酒測，均無酒精反應，排除酒駕，初步判斷，肇事原因疑是未注意車前狀況，有待調查釐清。車輛遭碰撞，車內的楊姓、鄭姓駕駛頸部當下略有不適，但稍作休息後都無大礙，並未就醫；李喬如當下頻頻道歉，疑是恍神才會釀禍，表示願意賠償，後續由保險公司負責理賠。

記者電洽李喬如，並未獲得回應。但據了解，今天是李喬如生日，她還在臉書發文，今天是高雄市市長補選登記的最後一天，有民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁、民衆黨吳益政三組候選人，呼籲「大家遵守君子之爭為高雄樹立典範好嗎？」喊話「不罵人，看政見」今天我生日。

民進黨高雄市資深議員李喬如今天上午行經左營區明誠二路、光興街口時，疑沒注意車前狀況，釀追撞車禍。記者賴郁薇／翻攝
民進黨高雄市資深議員李喬如今天上午行經左營區明誠二路、光興街口時，疑沒注意車前狀況，釀追撞車禍。記者賴郁薇／翻攝
民進黨高雄市資深議員李喬如今天上午行經左營區明誠二路、光興街口時，疑沒注意車前狀況，釀追撞車禍。記者王慧瑛／攝影
民進黨高雄市資深議員李喬如今天上午行經左營區明誠二路、光興街口時，疑沒注意車前狀況，釀追撞車禍。記者王慧瑛／攝影

高雄市 民進黨 酒駕

延伸閱讀

疑未注意車前！高雄市議員李喬如開車追撞釀傷

高雄市長補選 蔣萬安、吳怡農輔選再成雙帥對決

高雄市長國民黨參選人李眉蓁競選班底 1、2天內公布

高雄市長補選 李眉蓁：期待高雄再現選舉奇蹟

相關新聞

時代力量違反選罷法挨罰200萬元 提告敗訴確定

上屆總統及立委大選期間，時任時代力量黨主席黃國昌申請舉辦選前造勢活動卻未於晚間十點前結束，不理會選監人員口頭勸止和書面制...

傅崐萁犯3案 高院裁定應執行3年10月徒刑

花蓮縣立法委員傅崐萁因案入獄，因傅涉犯的案件不只一件，台灣高等檢察署聲請高等法院定應執行刑，高院今裁定傅犯使公務員登載不...

生日釀追撞事故！高市資深議員李喬如疑恍神 追撞2車

民進黨高雄市資深議員李喬如今天陪同黨籍市長參選人後，趕赴高雄市立殯儀館參加公祭，返途行經左營區明誠二路、光興街口時，疑未...

38名前國道收費員求補貼費 法院：非解僱補貼適用對象

李嘉琳等38名前國道收費員，因配合行政院推動高速公路電子收費政策，陸續非自願離職，向勞動部提出申請補貼未果提告。一審認為...

擄走靈骨塔商人14小時拿1400萬 男判12年徒刑

李姓男子去年因骨灰罐投資糾紛，帶著小弟到北市大同區，向鄭姓靈骨塔商人討債，逼遷本票並拿走現金860萬，又指示小弟把人帶到...

知本光電開發案程序瑕疵引部落分裂 拉罕代表爭訟

台東縣卑南族卡大地布部落不滿得標商在知本光電開發案中，未踐行「原住民諮商同意權」即申請經濟部核發籌設許可，向台北高等行政...

館長網路嗆砍殺國民黨員挨告 未指名道姓 不起訴

館長陳之漢常直播評論時事，辛辣發言引發不少爭議，今年初透過社群軟體以網路直播方式宣稱「要殺與砍國民黨員」，引起胡姓及陳姓...

自來水公司技術士涉貪汙 索賄110萬一審判12年

台中市湯姓男子曾任自來水公司四區處的技術士，負責水質檢驗的相關業務，但他涉嫌在2015年間，向獲得標案的謝姓化工廠長索賄...

蔡英文「論文門」可受公評 台大教授王泰俐被訴判無罪

網路政論節目「童溫層」主持人、律師童文薰網評總統蔡英文「論文門」疑雲，被台大新聞研究所教授王泰俐發表網文，指作品成本低、...

更生人成創業典範 鼓勵更多人「努力就不怕被看不起」

更生人就業不易，因背負前科常遭雇主拒絕，更生保護會為協助更生人創業，提供無息創業貸款最高80萬元，桃園分會目前輔導11家...

參選立委卻被與韓國瑜、習近平合成畫面 檢認意圖抹紅

國民黨台南市議員蔡育輝今年初參加台南第一選區立委選舉，一名李姓民進黨員利用臉書及LINE傳送網路流傳的剪輯影片，內容包括...

主管廢油稽查還買車供業者用每月收錢 圖利罪重判6年

嘉義縣環保局前黃姓約僱人員，主管廢棄物清除機構審核業務期間，先購買廢油回收車加入呂姓業者公司，再每月向呂收取1萬到1萬5...

熱門新聞

嬌弱女遭壯漢襲胸 胸罩被扯掉 當街春光外露

愛河屍袋塞啞鈴 凶嫌欲讓真相沉河底的算計...

逆轉！ 恐攻級酒駕釀1死2傷 高院認定「殺人」判12年半

國二男遭學生集體霸凌頭擦地、窗戶夾 竟是班導師指揮

頭份暖警打氣給希望度難關 違規女：你就是天下第一帥

高雄5歲童疑被幼兒園長折手嚴重骨折 楊明州：從嚴辦理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。