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生日釀追撞事故！高市資深議員李喬如疑恍神 追撞2車
民進黨高雄市資深議員李喬如今天陪同黨籍市長參選人後，趕赴高雄市立殯儀館參加公祭，返途行經左營區明誠二路、光興街口時，疑未注意車前狀況，連環追撞上前方兩車，造成前車駕駛頸部不適。警方到場施行酒測，排除酒駕。
據了解，李喬如今天上午11點15分左右，行經左營區明誠二路、光興街口時，疑沒注意到前方車輛已經停步，直接撞上前去，前方楊姓駕駛的車輛遭撞，又往前進，碰撞到另輛鄭姓駕駛的座車；全案共造成3車輕微損傷。
員警據報到場處理，要求李喬如等3名駕駛配合酒測，均無酒精反應，排除酒駕，初步判斷，肇事原因疑是未注意車前狀況，有待調查釐清。車輛遭碰撞，車內的楊姓、鄭姓駕駛頸部當下略有不適，但稍作休息後都無大礙，並未就醫；李喬如當下頻頻道歉，疑是恍神才會釀禍，表示願意賠償，後續由保險公司負責理賠。
記者電洽李喬如，並未獲得回應。但據了解，今天是李喬如生日，她還在臉書發文，今天是高雄市市長補選登記的最後一天，有民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁、民衆黨吳益政三組候選人，呼籲「大家遵守君子之爭為高雄樹立典範好嗎？」喊話「不罵人，看政見」今天我生日。
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