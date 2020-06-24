38名前國道收費員求補貼費 法院：非解僱補貼適用對象

李嘉琳等38名前國道收費員，因配合行政院推動高速公路電子收費政策，陸續非自願離職，向勞動部提出申請補貼未果提告。一審認為她們非解僱補貼要點的適用對象，判敗訴；案經上訴，最高行政法院今駁回確定。

高速公路改採電子收費導致947名收費員失業。由遠通電收公司負責末代收費員資遣與工作轉置，但收費員不滿資遣費計算方式忽視年資差異，並認為遠通轉置工作缺乏誠意及彈性，決定組成自救會上街抗議、爭取權利。

另有李嘉琳等38名前國道收費員，因配合行政院推動高速公路電子收費政策，陸續自2006年1月1日至2013年9月1日間非自願離職。先後於2016年12月23日至2017年2月13日間，依據國道實施計程電子收費依法解僱的收費員就業安定補貼實施要點，向勞動部提出申請補貼未獲結果。

李女等人提起行政訴訟一審敗訴。案經上訴，最高行認為，依解僱補貼要點第1點，補助對象是遭交通部高公局於2013年12月30日大量解僱的947名收費員，之前陸續精簡或離職的收費員，非解僱要點的適用對象。

合議庭指出，李女等人先後於2006年1月1日至2013年9月1日間離職，屬高公局為配合計次階段電子收費政策推動進度，依據精簡作業要點規定，逐步精簡約僱收費員，與解僱補貼要點所欲專案補貼的一次性大量解僱947人收費員並不相同。

李女等人既是採計次電子收費期間陸續精簡離職的收費員，而非實施計程電子收費被一次性大量解僱的收費員，自非解僱補貼要點所適用對象，原審判決應屬合法，本件上訴為無理由。