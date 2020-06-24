傅崐萁犯3案 高院裁定應執行3年10月徒刑

花蓮縣立法委員傅崐萁因案入獄，因傅涉犯的案件不只一件，台灣高等檢察署聲請高等法院定應執行刑，高院今裁定傅犯使公務員登載不實、證券交易法2案共3罪應執行3年10月徒刑。

傅崐萁犯使公務員登載不實罪部分，遭處6月得易科罰金之刑；證券交易法2罪則是分處1年4月（減刑為8月）、2年10月。

高院審酌的是，傅崐萁所犯刑法第214條之使公務員登載不實罪、違反證券交易法第155條第1項第4款各罪（犯罪時間分別為2009年12月間、1997年8月至1998年12月間、2003年10月至2004年1月間）、犯罪類型、行為態樣、各罪的法律目的、受刑人違反的程度，所犯罪數的整體非難評價程度。