興達港十多年前曾現啞鈴女屍 少婦吞藥遭「綁豬填海」

高雄愛河昨天發現旅行袋在河中載浮載沉，環保人員打撈、打開袋子，驚見疑似人體屍塊，還有啞鈴；檢警研判，凶嫌意圖讓屍體沉入河底。資深檢警透露，2009年間，高雄興達港情人碼頭也曾發生一起命案，魏姓已婚少婦緊纏情人王志豪，反遭勸吞安眠藥後，「綁豬式」綑綁上啞鈴投海溺斃。

家住台南的魏姓少婦結婚多年，婚姻生活漸趨平淡，卻在某天停車時，受到王志豪幫助而萌生好感；王志豪沉迷網路遊戲，魏女也因此流連網咖。魏女聽聞王志豪要到台南租房子，頻頻暗示想去陪他，卻被斷然拒絕，不久後，魏就離家出走，入住王志豪租屋處，透露想離婚。

王志豪漸漸對魏女生厭、不耐煩，不想再被糾纏，曾跟網咖友人抱怨「想把她做掉」，幾天後，跟魏女同居數日的王志豪再也忍無可忍，跟兩名友人密謀殺人計畫。他們事先分頭準備好作案用童軍繩、啞鈴、安眠藥等，由王勸誘有失眠問題的魏女吞下安眠藥，再將她載往高雄興達港情人碼頭。

一夥人動手捆綁魏女手腳，再將啞鈴綁在她腰部，隨後投海。幾天後，蓮花颱風過境，魏女屍首才浮出水面被發現。

法醫鑑定指出，死者在服用鎮靜安眠藥狀態下，遭「綁豬式」綑綁，身體嚴重彎曲後被綁上啞鈴投海，導致姿態性窒息及瀕死前溺水窒息而亡，判定是他殺無誤。檢警循線索逮獲涉案王志豪及他兩名友人。

高雄地院一審依共犯殺人重罪，判處王志豪無期徒刑，褫奪公權終身，高雄高分院二審也維持量刑，他不服又再上訴，辯說犯下大錯被關「罪有應得」，但「被關只是懲罰而非贖罪」，對被害人家屬無實質幫助，請求改判有期徒刑30年，讓他執行20年後還能假釋賠償被害家屬，也能早日回家孝順父母。