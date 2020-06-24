配合勞保黃牛詐領1900萬 三總醫師遭監院彈劾

監察院今天表示，三軍總醫院神經科部周邊神經科主任醫師林俊杰配合詐領勞工保險失能給付的犯罪集團開立不實診斷書，讓被保險人詐得勞保失能給付共約新台幣1900萬元，違失事證明確，因此通過監委江綺雯、方萬富及林雅鋒提案，通過彈劾，後續將移請公務員懲戒委員會依法懲戒。

查案監委表示，經調查，林俊杰在2012年起配合詐領勞工保險失能給付的犯罪集團，於未親自診察被保險人的失能狀況，即開立不實診斷書，讓被保險人詐得勞保失能給付，既損及勞工權益又影響勞保財務，更破壞勞保制度得公平性。

查案監委指出，以神經失能為例，須經治療最少6個月並確認病患疾病症狀固定，已不能期待其治療效果，才能據以診斷病患為永久失能；但林俊杰開立診斷書時，勞保黃牛犯罪集團首腦會站在診間內距其很近的位置，與林說診斷書要如何開，林則會聽從意見，填載勞工保險失能診斷書相關欄位，以利被保險人據以請領較高額的勞保失能給付，且診斷書所載的就診次數顯然不實。