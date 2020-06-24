快訊

染疫日本女學生南部就學 陳時中鬆口是本土個案暫不公布足跡

20多歲日籍女學生在台染疫 南部就學接觸者匡列140人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擄走靈骨塔商人14小時拿1400萬 男判12年徒刑

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

李姓男子去年因骨灰罐投資糾紛，帶著小弟到北市大同區，向鄭姓靈骨塔商人討債，逼遷本票並拿走現金860萬，又指示小弟把人帶到汽車旅館繼續逼債，14小時拿到1400萬元，鄭才獲釋。士林地方法院今日宣判，李犯強盜擄人勒贖罪，累犯，判處有期徒刑12年，褫奪公權6年;林、邱、王、唐共犯私行拘禁罪，分別判處2年4月至1年不等徒刑。

判決指出，李明知與鄭無債權債務關係，邀集林、唐、邱、王等10多名小弟，去年7月12日晚上，前往鄭的公司辦公室，拿出辣椒槍、刀，脅迫鄭不能抗拒，逼遷4千萬本票，交付現金860萬，再強押鄭脫離原所在地，押往停車場、汐止區一處旅館，逼鄭向朋友借款100萬、340萬，又向妻子求救拿100萬，共籌得540萬元款項，李指示小弟取得財物後，才放鄭回家。

李否認強盜而擄人勒贖罪。他辯稱，曾和「大天」投資鄭的殯葬骨灰罐，分別投資400萬、大天是1600萬，當初講好會有1倍獲利，因投資和鄭有債務糾紛，但沒押他離開。鄭商則稱，不知李有投資，「大天」曾在2018年間投資斌葬產品，結算後，2019年僅約投資1、2百萬。

監視器畫面顯示，鄭離開辦公室時，前由李帶路，後有小弟尾隨，又有多名男子跟在身後，認定是不能抗拒，遭帶離現場。又李發現員警在附近盤查臨檢，怕被發現，先要求分批離去，李等5人及李姓少年事後轉往停車場。

法院認為，李對於投資時間點多次變更說詞，未能提出「大天」身分，也無大額投資的金流證據，且投資骨灰罐買賣，就算鄭因靈骨塔買賣有獲利，也與李無關，李、鄭無債務糾紛。

合議庭認為，李因財務狀況不佳，聽聞鄭成功銷售大批殯葬產品，心生貪念強索財物，騙取林等人信任後，邀集小弟前往討債，剝奪鄭自由，強取財物、勒贖而索討莫虛有債務，目無法紀，影響社會治安甚鉅，實應嚴懲，偵查中雖達成和解歸還1000萬元，但仍未見真摯悔意，依照強盜而擄人勒贖罪，累犯，判處12年徒刑，褫奪公權6年，400萬沒收或追徵其價。

林、唐、王、邱，誤認李、鄭有債權債務關係，先後抵達鄭的辦公室，在辦公室、停車場和旅館，持辣椒槍、槍枝、折疊刀恫嚇，使鄭不敢輕舉妄動，依照李的指示交付款限，林等４人限制鄭的行動自由，長時間將鄭拘禁一定處所，共犯私行拘禁罪，分別判處1年至2年4月徒刑。全案可上訴。

債務 強盜 停車場

延伸閱讀

老婦投資買靈骨塔遭詐48萬元 想增貸銀行提醒戳破騙局

DNA檢體從日本飄洋過海來台 助18年前無名焦屍團聚回家

辣椒 獲南韓手遊代理權

代銷靈骨塔詐騙老人4千萬 假造寶石鑑定書取信

相關新聞

配合勞保黃牛詐領1900萬 三總醫師遭監院彈劾

監察院今天表示，三軍總醫院神經科部周邊神經科主任醫師林俊杰配合詐領勞工保險失能給付的犯罪集團開立不實診斷書，讓被保險人詐...

興達港十多年前曾現啞鈴女屍 少婦吞藥遭「綁豬填海」

高雄愛河昨天發現旅行袋在河中載浮載沉，環保人員打撈、打開袋子，驚見疑似人體屍塊，還有啞鈴；檢警研判，凶嫌意圖讓屍體沉入河...

擄走靈骨塔商人14小時拿1400萬 男判12年徒刑

李姓男子去年因骨灰罐投資糾紛，帶著小弟到北市大同區，向鄭姓靈骨塔商人討債，逼遷本票並拿走現金860萬，又指示小弟把人帶到...

知本光電開發案程序瑕疵引部落分裂 拉罕代表爭訟

台東縣卑南族卡大地布部落不滿得標商在知本光電開發案中，未踐行「原住民諮商同意權」即申請經濟部核發籌設許可，向台北高等行政...

館長網路嗆砍殺國民黨員挨告 未指名道姓 不起訴

館長陳之漢常直播評論時事，辛辣發言引發不少爭議，今年初透過社群軟體以網路直播方式宣稱「要殺與砍國民黨員」，引起胡姓及陳姓...

自來水公司技術士涉貪汙 索賄110萬一審判12年

台中市湯姓男子曾任自來水公司四區處的技術士，負責水質檢驗的相關業務，但他涉嫌在2015年間，向獲得標案的謝姓化工廠長索賄...

蔡英文「論文門」可受公評 台大教授王泰俐被訴判無罪

網路政論節目「童溫層」主持人、律師童文薰網評總統蔡英文「論文門」疑雲，被台大新聞研究所教授王泰俐發表網文，指作品成本低、...

更生人成創業典範 鼓勵更多人「努力就不怕被看不起」

更生人就業不易，因背負前科常遭雇主拒絕，更生保護會為協助更生人創業，提供無息創業貸款最高80萬元，桃園分會目前輔導11家...

參選立委卻被與韓國瑜、習近平合成畫面 檢認意圖抹紅

國民黨台南市議員蔡育輝今年初參加台南第一選區立委選舉，一名李姓民進黨員利用臉書及LINE傳送網路流傳的剪輯影片，內容包括...

主管廢油稽查還買車供業者用每月收錢 圖利罪重判6年

嘉義縣環保局前黃姓約僱人員，主管廢棄物清除機構審核業務期間，先購買廢油回收車加入呂姓業者公司，再每月向呂收取1萬到1萬5...

沒雞排吃了 婦line轉傳蔡易餘老婆假訊息獲判無罪

民進黨籍立委蔡易餘去年12月澄清，有心人士竄改維基百科資料，新增配偶欄寫上對象是卡神楊蕙如，63歲徐姓婦人轉傳假圖至社區...

怨偶離異！她公開前夫個資讓網友公審 觸法得不償失

高雄市徐姓婦人離婚後，卻因贍養費、子女扶養細節談不攏，跟前夫鬧不合，她索性在個人臉書動態公布前夫個資，毫不避諱離婚協議書...

熱門新聞

因供出同夥 桃園國中生遭7人持扳手痛毆頭部慘死

影／放生變殺生！上百尾黑鯛命喪和平島 基市將開罰

愛河屍袋塞啞鈴 凶嫌欲讓真相沉河底的算計...

逆轉！ 恐攻級酒駕釀1死2傷 高院認定「殺人」判12年半

偷拍女子短裙美腿照 議員曝：北市府員工已自首

高雄5歲童疑被幼兒園長折手嚴重骨折 楊明州：從嚴辦理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。