擄走靈骨塔商人14小時拿1400萬 男判12年徒刑

李姓男子去年因骨灰罐投資糾紛，帶著小弟到北市大同區，向鄭姓靈骨塔商人討債，逼遷本票並拿走現金860萬，又指示小弟把人帶到汽車旅館繼續逼債，14小時拿到1400萬元，鄭才獲釋。士林地方法院今日宣判，李犯強盜擄人勒贖罪，累犯，判處有期徒刑12年，褫奪公權6年;林、邱、王、唐共犯私行拘禁罪，分別判處2年4月至1年不等徒刑。

判決指出，李明知與鄭無債權債務關係，邀集林、唐、邱、王等10多名小弟，去年7月12日晚上，前往鄭的公司辦公室，拿出辣椒槍、刀，脅迫鄭不能抗拒，逼遷4千萬本票，交付現金860萬，再強押鄭脫離原所在地，押往停車場、汐止區一處旅館，逼鄭向朋友借款100萬、340萬，又向妻子求救拿100萬，共籌得540萬元款項，李指示小弟取得財物後，才放鄭回家。

李否認強盜而擄人勒贖罪。他辯稱，曾和「大天」投資鄭的殯葬骨灰罐，分別投資400萬、大天是1600萬，當初講好會有1倍獲利，因投資和鄭有債務糾紛，但沒押他離開。鄭商則稱，不知李有投資，「大天」曾在2018年間投資斌葬產品，結算後，2019年僅約投資1、2百萬。

監視器畫面顯示，鄭離開辦公室時，前由李帶路，後有小弟尾隨，又有多名男子跟在身後，認定是不能抗拒，遭帶離現場。又李發現員警在附近盤查臨檢，怕被發現，先要求分批離去，李等5人及李姓少年事後轉往停車場。

法院認為，李對於投資時間點多次變更說詞，未能提出「大天」身分，也無大額投資的金流證據，且投資骨灰罐買賣，就算鄭因靈骨塔買賣有獲利，也與李無關，李、鄭無債務糾紛。

合議庭認為，李因財務狀況不佳，聽聞鄭成功銷售大批殯葬產品，心生貪念強索財物，騙取林等人信任後，邀集小弟前往討債，剝奪鄭自由，強取財物、勒贖而索討莫虛有債務，目無法紀，影響社會治安甚鉅，實應嚴懲，偵查中雖達成和解歸還1000萬元，但仍未見真摯悔意，依照強盜而擄人勒贖罪，累犯，判處12年徒刑，褫奪公權6年，400萬沒收或追徵其價。

林、唐、王、邱，誤認李、鄭有債權債務關係，先後抵達鄭的辦公室，在辦公室、停車場和旅館，持辣椒槍、槍枝、折疊刀恫嚇，使鄭不敢輕舉妄動，依照李的指示交付款限，林等４人限制鄭的行動自由，長時間將鄭拘禁一定處所，共犯私行拘禁罪，分別判處1年至2年4月徒刑。全案可上訴。