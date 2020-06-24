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知本光電開發案程序瑕疵引部落分裂 拉罕代表爭訟

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台東縣卑南族卡大地布部落不滿得標商在知本光電開發案中，未踐行「原住民諮商同意權」即申請經濟部核發籌設許可，向台北高等行政法院聲請停止執行經濟部籌設許可處分。法官楊坤樵今上午開庭調查，雙方激辯，待雙方具狀補陳後將擇日裁定。

2018年縣府利用知本捷地爾公司的閒置土地做為太陽光電示範專區土地，該案已於同年3月13日開標，得標商盛力能源公司去年6月1日依原基法21條規定程序，在卡大地布部落舉辦諮商同意權投票，結果以187票比173票，同意開發案。

不過，部落對原民會擴大解釋諮商取得原住民族參與辦法怨懟頗深，投票過程出現「委託投票」爭議，引起部落分裂；「瑪琺琉」、「巴卡魯固」和「羅法尼耀」等三大家族拉罕決定以部落名義提告救濟。

經濟部認為，部落不是公法人，當事人不適格；盛力能源則當參加人，委任律師質疑部落怎能對自己通過的決議提起訴訟，且該確認處分無直接侵害部落權益，後續還要取得施工許可，沒急迫性及難以回復的損害。

法律扶助基金會律師湯文章表示，從電業法、再生能源條例、原基法、諮商取得原住民族部落同意參與辦法等法令來看，太陽能光電開發應諮商並取得原住民族的同意，來保障其土地及自然資源權利、諮商同意參與分享權和文化權。

因此，當諮商同意過程出現瑕疵而引發爭議時，無論是原住民族部落或個人，就有權利向中華民國法院尋求救濟；拉罕身為卡大地布部落傳統領袖、部落會議主席又是章程明定部落代表人，當然可以依法提起訴訟。

法扶專職律師謝孟羽強調，去年6月1日諮商同意程序充斥重大且明顯瑕疵，牴觸原基法第21條明文揭示「自由事前知情同意(FPIC)原則」。例如，踐行諮商同意程序時間點、是否遵照部落傳統議決方式、部落範圍認定、部落戶數認定時點、部落成員資格認定、代行召集機制、委託投票和資訊完全揭露等等，都在過程中出現很大爭議。

部落範圍除知本里、建興里、建業里之外是否包括溫泉村，主管機關過去幾年公告許多不同版本，究竟應該以何者為準？投票權人從原本434人，在投票前三個月增加到541人，投票當天變成557人，對照最後投票結果只差14票來看，投票人數莫名增加已足以影響結果，當天投票根本就不是一場公平程序。

另外，現行家戶代表投票機制從何而來？是否牴觸原基法尊重部落傳統議決制度精神，是否違反票票等值原則，能否違反家戶意願委託給其他人，都是現行法底下存在嚴重缺失，有賴法院在具體個案中逐一釐清。

環境權保障基金會專職律師黃馨雯認為，經濟部核准籌設許可的行政處分，已經造成卡大地布部落難以回復的損害。因為光電案預定地是卡大地布部落傳統領域，也是部落舉行各項重要儀式的場域，更是部落文化精神的核心，對部落而言是極為神聖莊嚴的地方。

但是經濟部在卡大地布部落還未合法同意以前就核發籌設許可，已侵犯部落傳統文化和自主權，造成部落族人人性尊嚴與精神上損害，必須立刻加以制止，否則部落被撕裂傷痕只會持續加深、難以回復過往團結與和諧。

法律扶助基金會律師湯文章。記者賴佩璇／攝影。
法律扶助基金會律師湯文章。記者賴佩璇／攝影。
環境權保障基金會專職律師黃馨雯。記者賴佩璇／攝影。
環境權保障基金會專職律師黃馨雯。記者賴佩璇／攝影。
法扶專職律師謝孟羽。記者賴佩璇／攝影。
法扶專職律師謝孟羽。記者賴佩璇／攝影。

投票 原住民

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