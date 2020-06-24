館長網路嗆砍殺國民黨員挨告 未指名道姓 不起訴

館長陳之漢常直播評論時事，辛辣發言引發不少爭議，今年初透過社群軟體以網路直播方式宣稱「要殺與砍國民黨員」，引起胡姓及陳姓國民黨員心生畏懼，提告館長涉恐嚇危害安全。新北地檢署勘驗直播影片內容及時間點，依當時討論議題為針對是否包機接送台商或在外的國人返台，並未具體針對提告的二人，認為罪嫌不足，今天處分不起訴。

不起訴指出，鑑於今年2月國內新冠肺炎疫情剛發生，有關大陸武漢地區台商及國人，或有居留權之人，是否應包機接送返台引發國內熱議，館長陳之漢今年2月23日在個人臉書粉絲專頁上，也針對此議題開直播高談闊論。

「你要人權就是這樣，回來大家一起死嗎？」館長直播時還當眾宣稱，「大家抱著一起死，生意都不要做了，等你接回來， 台灣一起去死喔！」「反正那時候台灣會已經滅亡了嗎？人要死亡了嗎？我絕對人帶著，拿刀拿槍去你每一個國民黨的人，我一定找出來把你他媽的亂棍打死。」「再接人回來給我看啊，那時候國黨再負責，人人喊打，來試試看，我頂多生意全倒而已啦！」「來呀！我健身房也許會全倒，這時候我相信，你們應該棍子刀子都拿著，國民黨一個一個出來就砍了，現場就打死人了，大家群情激憤，棍子拿來就削了國民黨，我現在就想這麼做。」