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自來水公司技術士涉貪汙 索賄110萬一審判12年

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市湯姓男子曾任自來水公司四區處的技術士，負責水質檢驗的相關業務，但他涉嫌在2015年間，向獲得標案的謝姓化工廠長索賄，湯直說「按慣例有10％的回扣」，並指示業者可用不合契約規定的較差品質交貨，節省成本作為賄款使用，謝同意後，在2015年至2016年間，透過公司經理陳姓女子交付賄款，總計110萬元，因湯在2016年間，又挑惕謝的交貨品質，謝認定湯欲索取更多的賄賂，憤而向廉政署檢舉；一審依貪汙罪，判湯12年徒刑、褫奪公權7年。

根據判決書，湯姓男子（38歲）是自來水公司第四區管理處的技術士，負責負責辦理水質檢驗、水質相關藥劑採購案中廠商交貨、點收、取樣、初步查驗藥水比重、溫度、外觀等業務，屬於從事公共事務，具有法定權限的授權公務員，湯在2015年間，向獲得「聚氯化鋁」標案的化工公司謝姓廠長（44歲）索賄。

湯姓男子在2015年5月間，以謝姓業者交貨的品質有問題，邀約謝見面，二人在自來水公司四區處豐原給水廠的儲藥槽旁會面，當時湯就以「按慣例及前輩告知，工程有10％回扣，物料也有」，向業者索賄，並提議雖然採購合約的規定濃度是10%至11％，但他可違背職務，同意業者以濃度9.5％的聚氯化鋁，其他交貨量可加水補足，業者可藉此降低成本。湯也要求業者每交貨1000公斤需給他100元的賄款。

謝姓業者同意後，陸續在2015年至2016年間，透過公司業務經理陳姓女子（63歲）陸續交付賄款110萬元給湯，不過在2016年8月、9月間，因當時正值汛期，豐原給水廠的原水濃度過高，湯質疑業者交貨的聚氯化鋁濃度低於9.5%，謝以為湯收取賄款後，又挑惕交貨品質，是為了索取更多的賄款，因此與陳女主動向廉政署自首，全案因而曝光。

台中地院一審審理後，認定湯未恪盡職守，利用職權圖謀不法利益，罔顧飲水安全與國民健康，且分3次收受37萬、63萬、10萬的賄賂，雖然案發後繳回部分不法所得46萬，但案件審理時，矢口否認犯行，難認有悔意，依貪汙治罪條例判刑12年、褫奪公權7年。

另外涉交付賄賂的謝姓業者、陳姓女經理，則因符合貪汙治罪條例的自首規定，依法免刑，全案可上訴。

台中市湯姓男子2015年在自來水公司第四區管理處擔任技術士時，涉嫌向廠商索賄110萬，台中地院依貪汙罪，判刑12年、褫奪公權7年。圖／報系資料照
台中市湯姓男子2015年在自來水公司第四區管理處擔任技術士時，涉嫌向廠商索賄110萬，台中地院依貪汙罪，判刑12年、褫奪公權7年。圖／報系資料照

賄款 水質 貪汙

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