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蔡英文「論文門」可受公評 台大教授王泰俐被訴判無罪

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

網路政論節目「童溫層」主持人、律師童文薰網評總統蔡英文「論文門」疑雲，被台大新聞研究所教授王泰俐發表網文，指作品成本低、抄襲等，童女自訴王女妨害名譽。台北地院審理認為，「童溫層」討論內容為時事，可受公評，判王泰俐無罪。可上訴。

蔡英文是否具博士資格？博士論文是否存在？引發高級知識份子網路激烈論戰；對蔡英文論文事件有「意見」並參與評論的名人不在少數，包括台大法律系教授賀德芬、美國台裔教授林環牆、資深媒體人彭文正，童文薰也網評提出質疑。

童文薰自訴說，去年年9月4日因蔡英文對追查論文的學者訴訟，她開始在「童溫層」追查，所有資料都是獨立調查所得，不過，王泰俐去年11月29日在台灣智庫的媒體「思想坦克」指她複製彭文正的「政經關不了」內容，還說「童溫層」是殭屍帳號，犯加重誹謗罪。

法院開庭，王泰俐稱，她是傳播學者，長期從事影像新聞、政治傳播研究，2018年縣市長選舉發現假訊息愈來愈嚴重，於是投入研究，接受媒體專訪，也撰寫評論，動機是希望大家對網路上的訊息謹慎判斷真假。

王泰俐說，她列舉10個集中攻擊蔡英文總統偽造學歷的YOUTUBE頻道，沒有特定針對任何一個頻道，更沒有提到童文薰，否認犯罪。

法院審理認為，王泰俐主要針對有關蔡英文論文案為評論的頻道發文，發文關係閱聽者對於訊息來源的掌握是否正確，並非單純涉及私德，且有相關事證佐證，她不具真正惡意，主觀上應無加重誹謗的犯罪故意。

判決指出，王泰俐發表的言論關乎公益性，就算以負面用語提出質疑、或對童文薰的頻道所做的評論較為強烈、聳動，但目的是為喚起一般民眾注意，發覺並革除假訊息，不能認定她以毀損童文薰名譽為目的，她的言論應受言論自由保障。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

蔡英文 台大 假訊息

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