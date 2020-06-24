快訊

開放桃機轉機 指揮中心曝中國大陸唯一遭排除原因

6月29日起開放外籍人士放寬入境條件 來台觀光仍禁止

聽新聞
test
0:00 / 0:00

更生人成創業典範 鼓勵更多人「努力就不怕被看不起」

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

更生人就業不易，因背負前科常遭雇主拒絕，更生保護會為協助更生人創業，提供無息創業貸款最高80萬元，桃園分會目前輔導11家廠商，其中3家今獲邀到桃園地檢，參加「更生市集既端午關懷活動」，以成功創業者身分，分享轉變歷程也鼓勵其他更生人「肯努力就不會被看不起」。

桃園地檢署今舉辦「898頭家召集令 新希望更生市集既端午節關懷」活動，邀集經濟弱勢的25名更生人，以及4名成功創業的更生人，包括尚昂烘培坊、桃本家滷味、郭記健康手工水餃以及鴨師傅脆皮烤鴨；桃檢檢察長王俊力說，更生人離開監所回歸社會要創業相當辛苦，有賴更保及社會支持。

更生保護會提供「無息圓夢」創業貸款案，將上限從原本40萬元調高至80萬元；桃園分會表示，申貸標準比以前寬鬆，越來越多更生人有興趣詢問，但這筆錢目的在於協助創業，並非急難救助，事先得告知明確的還款義務，同時也要求保人機制，在於不讓申貸美意演變成背債。

桃園分會說，目前貸款個案共有11位，打算申請者必須準備申請書、身分證、戶口名簿或戶籍謄本影本、受保護人身分證明文件、營業計畫書及保證書。

創業代表桃本家滷味老闆曾煥宇說，年輕時曾和弟弟持槍搶超商，年少荒唐的代價是賠上近10年青春歲月，他曾說，涉案後面臨種種司法程序，滿腦都是「既然都要被關，那我唸什麼書？」一度消極放棄人生，結果在監期間親人相繼過世，感嘆自己為何這樣浪費人生。

曾3年前出監，不到2年就創業「桃本家滷味」，還一連開了多家分店，和哥哥、弟弟共同經營，讓人生重新開始，也立志要把過去耽誤的10年青春給找回來。

另外，郭記水餃老闆郭珈瑋同樣年輕誤入歧途，在幫派過著刀光劍影日子，入獄深深體會「最恐懼的是被遺棄」，因為被關期間父親、妻子及哥哥相繼離去，他連最後一面都來不及見，深感後悔。

郭在2016年底向桃園分會申請18萬元創業貸款成立「郭記水餃店」，他說雖稱不上成功，但足以讓我養活自己和家庭，也希望藉由自己的過往，勉勵更面臨同樣窘境的人不要放棄，他也感謝桃園分會協助，也和同樣背景的更生人說，只要肯努力，很快就能還完貸款。

桃本家滷味老闆曾煥宇。記者曾健祐／攝影
桃本家滷味老闆曾煥宇。記者曾健祐／攝影
尚昂烘培坊老闆鄭如橙。記者曾健祐／攝影
尚昂烘培坊老闆鄭如橙。記者曾健祐／攝影
桃檢邀請4家成功創業更生人，分享創業歷程。圖／桃檢提供
桃檢邀請4家成功創業更生人，分享創業歷程。圖／桃檢提供
桃檢檢察長王俊力（右）頒發慰問品給經濟弱勢更生人。記者曾健祐／攝影
桃檢檢察長王俊力（右）頒發慰問品給經濟弱勢更生人。記者曾健祐／攝影

延伸閱讀

端午連假登場 桃園清潔隊照常收垃圾

桃園加碼電子旅遊券1人500元 2天衝破12萬人搶登記

國泰和逸飯店「COZZI Blu」桃園館 7月1日開放訂房

意外！桃園6000社區比一比 機能最好前十都在這一區

相關新聞

怨偶離異！她公開前夫個資讓網友公審 觸法得不償失

高雄市徐姓婦人離婚後，卻因贍養費、子女扶養細節談不攏，跟前夫鬧不合，她索性在個人臉書動態公布前夫個資，毫不避諱離婚協議書...

蔡英文「論文門」可受公評 台大教授王泰俐被訴判無罪

網路政論節目「童溫層」主持人、律師童文薰網評總統蔡英文「論文門」疑雲，被台大新聞研究所教授王泰俐發表網文，指作品成本低、...

更生人成創業典範 鼓勵更多人「努力就不怕被看不起」

更生人就業不易，因背負前科常遭雇主拒絕，更生保護會為協助更生人創業，提供無息創業貸款最高80萬元，桃園分會目前輔導11家...

參選立委卻被與韓國瑜、習近平合成畫面 檢認意圖抹紅

國民黨台南市議員蔡育輝今年初參加台南第一選區立委選舉，一名李姓民進黨員利用臉書及LINE傳送網路流傳的剪輯影片，內容包括...

主管廢油稽查還買車供業者用每月收錢 圖利罪重判6年

嘉義縣環保局前黃姓約僱人員，主管廢棄物清除機構審核業務期間，先購買廢油回收車加入呂姓業者公司，再每月向呂收取1萬到1萬5...

沒雞排吃了 婦line轉傳蔡易餘老婆假訊息獲判無罪

民進黨籍立委蔡易餘去年12月澄清，有心人士竄改維基百科資料，新增配偶欄寫上對象是卡神楊蕙如，63歲徐姓婦人轉傳假圖至社區...

新北警「斬手」便宜行事被罵慘 高院全給緩刑

警政署前年規畫打擊詐騙集團的「斬手專案」，新北市6名員警為了賺嘉獎，做假資料騙檢察官開拘票，害3名犯嫌遭剝奪行動自由。新...

台東男女通姦一審判3月 通姦除罪化二審免訴

台東陳姓男子與沈姓女子發生婚外情，遭陳妻控告2人妨害家庭，一審判2人3個月有期徒刑，2人不服上訴，上訴期間碰到大法官宣告...

知本光電開發案未踐行「諮商同意權」原住民開啟法律戰

台東縣原住民部落不滿得標商在知本光電開發案中，未踐行「原住民諮商同意權」即申請經濟部核發籌設許可，向台北高等行政法院聲請...

臉書PO「中共開戰請囤糧」不罰 法官：那是言論自由

新冠肺炎今年2月在大陸肆虐，甯姓網友在臉書PO文指稱「中共開不了工就只能開戰」，被警方認為造謠，依違反社會秩序維護法移送...

檢察人事定位不明？ 雄檢襄閱曾靖雅調二審辦事

法務部今天召開檢察官人事審議委員會，討論一審檢察官調二審辦事2年、即俗稱「二專生」的名單，由法務部長蔡清祥圈選出高雄地檢...

驅離太陽花遭前立委自訴殺人未遂 前警局長無罪確定

「太陽花學運」攻占行政院，警方驅離，引發警民衝突。前立委周倪安自訴台北市警察局前局長黃昇勇殺人未遂，但一、二審都判黃無罪...

熱門新聞

因供出同夥 桃園國中生遭7人持扳手痛毆頭部慘死

台中南屯牛肉麵店傳瓦斯氣爆 疑6人受傷、警消馳援

影／放生變殺生！上百尾黑鯛命喪和平島 基市將開罰

逆轉！ 恐攻級酒駕釀1死2傷 高院認定「殺人」判12年半

總統表哥王光祥收「2顆子彈」 前立委媳教唆被訴

愛河屍袋塞啞鈴 凶嫌欲讓真相沉河底的算計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。