更生人成創業典範 鼓勵更多人「努力就不怕被看不起」

更生人就業不易，因背負前科常遭雇主拒絕，更生保護會為協助更生人創業，提供無息創業貸款最高80萬元，桃園分會目前輔導11家廠商，其中3家今獲邀到桃園地檢，參加「更生市集既端午關懷活動」，以成功創業者身分，分享轉變歷程也鼓勵其他更生人「肯努力就不會被看不起」。

桃園地檢署今舉辦「898頭家召集令 新希望更生市集既端午節關懷」活動，邀集經濟弱勢的25名更生人，以及4名成功創業的更生人，包括尚昂烘培坊、桃本家滷味、郭記健康手工水餃以及鴨師傅脆皮烤鴨；桃檢檢察長王俊力說，更生人離開監所回歸社會要創業相當辛苦，有賴更保及社會支持。

更生保護會提供「無息圓夢」創業貸款案，將上限從原本40萬元調高至80萬元；桃園分會表示，申貸標準比以前寬鬆，越來越多更生人有興趣詢問，但這筆錢目的在於協助創業，並非急難救助，事先得告知明確的還款義務，同時也要求保人機制，在於不讓申貸美意演變成背債。

桃園分會說，目前貸款個案共有11位，打算申請者必須準備申請書、身分證、戶口名簿或戶籍謄本影本、受保護人身分證明文件、營業計畫書及保證書。

創業代表桃本家滷味老闆曾煥宇說，年輕時曾和弟弟持槍搶超商，年少荒唐的代價是賠上近10年青春歲月，他曾說，涉案後面臨種種司法程序，滿腦都是「既然都要被關，那我唸什麼書？」一度消極放棄人生，結果在監期間親人相繼過世，感嘆自己為何這樣浪費人生。

曾3年前出監，不到2年就創業「桃本家滷味」，還一連開了多家分店，和哥哥、弟弟共同經營，讓人生重新開始，也立志要把過去耽誤的10年青春給找回來。

另外，郭記水餃老闆郭珈瑋同樣年輕誤入歧途，在幫派過著刀光劍影日子，入獄深深體會「最恐懼的是被遺棄」，因為被關期間父親、妻子及哥哥相繼離去，他連最後一面都來不及見，深感後悔。