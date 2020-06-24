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參選立委卻被與韓國瑜、習近平合成畫面 檢認意圖抹紅

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導

國民黨台南市議員蔡育輝今年初參加台南第一選區立委選舉，一名李姓民進黨員利用臉書及LINE傳送網路流傳的剪輯影片，內容包括蔡育輝與韓國瑜、習近平等3人合成畫面，被台南地檢署認為意圖影射抹紅而影響選情，依違反選罷法起訴。

蔡育輝說，他今天收到起訴書，該影片除了包括他過去在台南市議會質詢時的動態畫面，還有當時總統參選人韓國瑜宣布請假參選及中國大陸領導人習近平談論「一國兩制」等影音畫面，搭配字幕合併剪輯稱他說一國兩制是「中國人引以為傲的一個典範」，另外，有合成他們3人合照畫面，意圖影射抹紅影響他的立委選舉。

蔡育輝表示，希望每一次的選舉大家都能公平競爭，不要以不實文宣抹黑攻擊他人，他也願意和解，盼類似事件別再發生。

對此，李姓民進黨員表示，影片並非他所製作，也不知道是誰所做的，當時只是將網路流傳的影片誤傳，後來有收回並刪除，他個人也有意願和解，希望事情早日落幕。

國民黨台南市議員蔡育輝今年初參加台南第一選區立委選舉，一名李姓民進黨員利用臉書及LINE傳送網路流傳的剪輯影片，內容包括蔡育輝與韓國瑜、習近平等3人合成畫面。記者鄭維真／翻攝
國民黨台南市議員蔡育輝今年初參加台南第一選區立委選舉，一名李姓民進黨員利用臉書及LINE傳送網路流傳的剪輯影片，內容包括蔡育輝與韓國瑜、習近平等3人合成畫面。記者鄭維真／翻攝

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