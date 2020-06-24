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主管廢油稽查還買車供業者用每月收錢 圖利罪重判6年

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義縣環保局前黃姓約僱人員，主管廢棄物清除機構審核業務期間，先購買廢油回收車加入呂姓業者公司，再每月向呂收取1萬到1萬5000元不法利益，經檢察官偵查後依違反貪污治罪條例等案起訴，嘉義地院依圖利罪重判6年徒刑丶褫奪公權6年，犯罪所得37萬6000元沒收，可上訴。

嘉義縣環保局表示，本案前年9月10日爆發，隔日環保局人評會即作出決議，黃因影響機關形象被撤職。

判決書指出，43歲黃姓男子自102年起，主管縣環保局廢棄物清除處理機構許可證查，及事業廢棄物管理，對廢食用油清除行政稽查等業務，屬具法定職務權限公務員；104年2、3月間，黃向呂姓廢油回收業者，要求加入廢食用油回收公司，之後購買1輛價值40萬5000元廢油回收車，交呂男公司使用，呂每月交付黃1萬到1萬5000元。

黃之後又出資32萬元購買一輛小貨車，登記在呂公司名下，由黃的凃姓小舅子任司機，黃每月收取不法利益2000至4000元。

黃在105到107年期間，還多次提供全國廢油業者申報資料給呂，並在環保員到呂公司稽查前，提早告知準備、避免被裁罰。

黃雖辯稱，每月所收費用是投資，但呂男坦承是分紅，雙方沒有租賃契約，因黃主管相關業務，所以不敢直接拒絕；法官認定，黃男明知違法還利用職權及身份圖利，涉犯貪污治罪條例圖利罪，及刑法洩漏國防以外秘密罪依法判刑。

黃姓男子負責廢油稽查，還買車供業者用丶每月收錢，嘉義地院重判6年徒刑。記者卜敏正／攝影
黃姓男子負責廢油稽查，還買車供業者用丶每月收錢，嘉義地院重判6年徒刑。記者卜敏正／攝影

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