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沒雞排吃了 婦line轉傳蔡易餘老婆假訊息獲判無罪

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

民進黨籍立委蔡易餘去年12月澄清，有心人士竄改維基百科資料，新增配偶欄寫上對象是卡神楊蕙如，63歲徐姓婦人轉傳假圖至社區管理會line群組，遭依違反依選罷法意圖使人不當選起訴。士林地方法院宣判，認為徐是單純轉貼，判處無罪。

蔡易餘去年12月5日透過媒體澄清，與楊是「單純朋友關係，很少聯絡」，但仍有人轉貼假訊息。當時蔡曾指出，提告勝訴後所得，免費請大家吃雞排。

徐婦去年12月10日上午9時許，在新北汐止住家，涉嫌用LINE傳送「太可怕了，楊蕙如是民進黨前立委蔡啟芳的兒媳婦，就是蔡易餘的老婆，竟然還可以睜眼說瞎話！」還附上一張維基百科截圖指出，蔡的配偶欄是楊。

檢方起訴認為，徐未查證訊息是否真實，就散布與社區事務無關的文字和假維基百科截圖，供15名社區管委會成員閱覽，足以詆毀單身未婚的蔡，意圖使蔡無法競選連任立委。

徐指出，住處大樓管委會群組供委員談天說地，包含國事、家事、社區事務，當時在另一個登山群組看到有人張貼文字和圖片，因對楊蕙如很佩服，也很好奇，想確定蔡易餘是不是楊蕙如另一半，才會轉貼。

徐供稱，不知道什麼是維基百科、被竄改，相信群組的人，不懂如何查證。「住在新北市怎麼會管到南部，蔡選上也想恭喜他」，不清楚蔡的婚姻狀態，也不了解蔡的網站或服務處，事前沒聽過兩人的新聞，不知楊被起訴。

合議庭指出，蔡和楊不具配偶關係，徐婦轉貼的維基百科截圖確實遭不明人士竄改，楊涉公然侮辱外交部駐大阪辦事處公務員，遭北檢起訴，但無證據證明徐婦親自撰寫、竄改，截圖內容整理清楚，記載立法委員蔡易餘資訊及照片，但未註記轉自維基百科，一般人可能誤認擷取自權威性、公信力網站。

合議庭認為，63歲家管徐姓婦人不具判斷資料能力，誤信內容真實，「單純轉貼」至平時使用的群組，未再進一步查證，合乎常情，判處無罪。全案可上訴。

蔡易餘去年指出，勝訴後所得，免費請大家吃雞排。資料圖／蔡易餘競選總部提供
蔡易餘去年指出，勝訴後所得，免費請大家吃雞排。資料圖／蔡易餘競選總部提供

蔡易餘 楊蕙如

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