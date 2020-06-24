快訊

直播／明起開放轉機不入境？ 指揮中心記者會1400舉行

因疫情倒下！保健品牌GNC聲請破產 考慮出售公司　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

怨偶離異！她公開前夫個資讓網友公審 觸法得不償失

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市徐姓婦人離婚後，卻因贍養費、子女扶養細節談不攏，跟前夫鬧不合，她索性在個人臉書動態公布前夫個資，毫不避諱離婚協議書上寫有前夫姓名、住址等隱私資料，嗆辣罵前夫「渣男」，還答腔網友留言說，「我會玩死他」。橋頭地院認定她涉違反個資保護法、恐嚇危安等罪，各判處有期徒刑2月、拘役20日，均得易科罰金，可上訴。

40歲徐婦前年在臉書動態上發文，劈頭直罵前夫「渣男」，定睛細看，該則動態貼文中，毫不遮掩地公開離婚協議書照片，前夫的手機號碼、姓名、住址等隱私都攤在大庭廣眾之下。不少網友在留言處火上加油，慫恿「給死」、「有人要去堵他」、「要玩嗎，陪他一起玩，慢慢玩死他」，徐婦還搭腔「我會玩死他」。

徐婦的前夫發現該動態，不但自覺隱私權被侵害，更心生恐懼，擔心生命安全受威脅，決定到地檢署提告自保。

徐婦到案坦承公開他人隱私資料，但提到罵前夫「渣男」一事，她還狡辯說「我覺得渣男其實也還好，說他是渣男沒有貶損他的名譽」。

橋頭地院審理，認為徐婦照理應本持理性、和平手段處理家庭糾紛，但她卻反而在臉書上留言恐赫，還在未經他人同意下，非法利用他人個資，將涉及私德、無關公共利益的事公諸於世，不僅造成他人心理恐懼，也嚴重侵害他人隱私，更貶損當事人名譽及社會評價，至今尚未賠償。

橋頭地院認定徐婦犯恐嚇危安、非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料等罪，分別依法判處拘役20日、有期徒刑2月，各得易科罰金2萬元、6萬元，可上訴。

高雄市徐姓婦人離婚後，與前夫談不攏贍養費等事，登臉書公開前夫個資，還辱罵他「渣男」，因此吃上刑責。示意圖／Ingimage
高雄市徐姓婦人離婚後，與前夫談不攏贍養費等事，登臉書公開前夫個資，還辱罵他「渣男」，因此吃上刑責。示意圖／Ingimage

延伸閱讀

渣男娶妻後與小姨有一腿 岳父震怒開槍殺死女婿

警察偷拍個資辯應付女友查勤 洩密罪被法辦

別亂下載擴充套件！間諜軟體透過3200萬個Chrome擴充程式竊取個資

中市重陽禮金改匯款 申請過程遭批個資不保

相關新聞

怨偶離異！她公開前夫個資讓網友公審 觸法得不償失

高雄市徐姓婦人離婚後，卻因贍養費、子女扶養細節談不攏，跟前夫鬧不合，她索性在個人臉書動態公布前夫個資，毫不避諱離婚協議書...

知本光電開發案未踐行「諮商同意權」原住民開啟法律戰

台東縣原住民部落不滿得標商在知本光電開發案中，未踐行「原住民諮商同意權」即申請經濟部核發籌設許可，向台北高等行政法院聲請...

參選立委卻被與韓國瑜、習近平合成畫面 檢認意圖抹紅

國民黨台南市議員蔡育輝今年初參加台南第一選區立委選舉，一名李姓民進黨員利用臉書及LINE傳送網路流傳的剪輯影片，內容包括...

主管廢油稽查還買車供業者用每月收錢 圖利罪重判6年

嘉義縣環保局前黃姓約僱人員，主管廢棄物清除機構審核業務期間，先購買廢油回收車加入呂姓業者公司，再每月向呂收取1萬到1萬5...

沒雞排吃了 婦line轉傳蔡易餘老婆假訊息獲判無罪

民進黨籍立委蔡易餘去年12月澄清，有心人士竄改維基百科資料，新增配偶欄寫上對象是卡神楊蕙如，63歲徐姓婦人轉傳假圖至社區...

新北警「斬手」便宜行事被罵慘 高院全給緩刑

警政署前年規畫打擊詐騙集團的「斬手專案」，新北市6名員警為了賺嘉獎，做假資料騙檢察官開拘票，害3名犯嫌遭剝奪行動自由。新...

台東男女通姦一審判3月 通姦除罪化二審免訴

台東陳姓男子與沈姓女子發生婚外情，遭陳妻控告2人妨害家庭，一審判2人3個月有期徒刑，2人不服上訴，上訴期間碰到大法官宣告...

臉書PO「中共開戰請囤糧」不罰 法官：那是言論自由

新冠肺炎今年2月在大陸肆虐，甯姓網友在臉書PO文指稱「中共開不了工就只能開戰」，被警方認為造謠，依違反社會秩序維護法移送...

檢察人事定位不明？ 雄檢襄閱曾靖雅調二審辦事

法務部今天召開檢察官人事審議委員會，討論一審檢察官調二審辦事2年、即俗稱「二專生」的名單，由法務部長蔡清祥圈選出高雄地檢...

驅離太陽花遭前立委自訴殺人未遂 前警局長無罪確定

「太陽花學運」攻占行政院，警方驅離，引發警民衝突。前立委周倪安自訴台北市警察局前局長黃昇勇殺人未遂，但一、二審都判黃無罪...

逆轉！ 恐攻級酒駕釀1死2傷 高院認定「殺人」判12年半

男子郭俊邑酒駕闖5個紅燈、衝撞3輛機車，造成1死2傷，檢察官認為他有殺人不確定故意，依殺人罪嫌起訴他。郭否認有殺人意圖，...

嘉義前市議員郭明賓賄選案上訴遭駁回 維持一審2年徒刑

嘉義前市議員郭明賓前年選舉期間涉嫌賄選，嘉義地檢署提起民事和刑事訴訟，民事當選無效之訴，一審判郭當選無效且職缺可遞補，他...

熱門新聞

因供出同夥 桃園國中生遭7人持扳手痛毆頭部慘死

影／台中東區「瘋狂路口」 休旅車360度翻進停車格

台中南屯牛肉麵店傳瓦斯氣爆 疑6人受傷、警消馳援

影／放生變殺生！上百尾黑鯛命喪和平島 基市將開罰

總統表哥王光祥收「2顆子彈」 前立委媳教唆被訴

逆轉！ 恐攻級酒駕釀1死2傷 高院認定「殺人」判12年半

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。