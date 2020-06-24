怨偶離異！她公開前夫個資讓網友公審 觸法得不償失

高雄市徐姓婦人離婚後，卻因贍養費、子女扶養細節談不攏，跟前夫鬧不合，她索性在個人臉書動態公布前夫個資，毫不避諱離婚協議書上寫有前夫姓名、住址等隱私資料，嗆辣罵前夫「渣男」，還答腔網友留言說，「我會玩死他」。橋頭地院認定她涉違反個資保護法、恐嚇危安等罪，各判處有期徒刑2月、拘役20日，均得易科罰金，可上訴。

40歲徐婦前年在臉書動態上發文，劈頭直罵前夫「渣男」，定睛細看，該則動態貼文中，毫不遮掩地公開離婚協議書照片，前夫的手機號碼、姓名、住址等隱私都攤在大庭廣眾之下。不少網友在留言處火上加油，慫恿「給死」、「有人要去堵他」、「要玩嗎，陪他一起玩，慢慢玩死他」，徐婦還搭腔「我會玩死他」。

徐婦的前夫發現該動態，不但自覺隱私權被侵害，更心生恐懼，擔心生命安全受威脅，決定到地檢署提告自保。

徐婦到案坦承公開他人隱私資料，但提到罵前夫「渣男」一事，她還狡辯說「我覺得渣男其實也還好，說他是渣男沒有貶損他的名譽」。

橋頭地院審理，認為徐婦照理應本持理性、和平手段處理家庭糾紛，但她卻反而在臉書上留言恐赫，還在未經他人同意下，非法利用他人個資，將涉及私德、無關公共利益的事公諸於世，不僅造成他人心理恐懼，也嚴重侵害他人隱私，更貶損當事人名譽及社會評價，至今尚未賠償。