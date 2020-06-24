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新北警「斬手」便宜行事被罵慘 高院全給緩刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

警政署前年規畫打擊詐騙集團的「斬手專案」，新北市6名員警為了賺嘉獎，做假資料騙檢察官開拘票，害3名犯嫌遭剝奪行動自由。新北地院認為林仕傑等6人影響警察公信力、陷司法偵查機關不義，依公務員假借職務偽造文書和剝奪他人行動自由等罪判刑。林等人上訴，高等法院認為他們的動機都是要協助檢察官辦案，但執法有瑕疵，應是「一實失慮」，全部予以緩刑。

高院的判決中，女警賴韻嵐因自首、供出實情，因此撤銷一審2年徒刑判決，改依公務員假借職務上之方法剝奪他人行動自由罪2罪判1年6月徒刑，緩刑3年，向公庫支付5萬元。而一審未獲緩刑宣告的林仕傑、魏利達、賴逸家分別遭處1年4月、1年4月、1年8月徒刑，高院也全宣告緩刑3年、各向公庫支付5萬元。

6名被告中，方詠涵、蔡緯辰一審都被判1年徒刑，但當時就獲緩刑3年宣告，同樣向公庫支付5萬元。

警政署2018年3月規畫「斬手專案」，全國同步查緝詐欺車手，但卻爆出新北員警為了賺嘉獎，偽造假資料向檢察官請領拘票，導致3名刑案涉案人被不法剝奪行動自由，連分局長都被約談。新北地院審理時，有員警坦承犯行，也有人崩潰大哭說「不知道會那麼嚴重」。

列為被告的6名員警有的是派出所警員，有的是偵查隊偵查佐，他們分別製作假的通知書送達日期、盜用公印和有未經主官管核章情形，甚至有員警前往嫌疑人住處張貼第一次通知書後，隨即帶著通知書到超商影印，將日期往後修改，藉此請領拘票，被拘提的7名刑案涉嫌人當中，有3人遭不法剝奪行動自由。

高院認為，新北地院判處林仕傑、魏利達、賴逸家部分妥適，3人上訴無理由，應予駁回。不過高院認為林、魏、賴和賴韻嵐都沒有前科，素行良好，犯罪動機是為了協助檢察官偵查犯罪、追查詐團和車手，保障人民權益，本可依法直接報請檢察官簽發拘票執行拘提，卻用了有「瑕疵」的手法，經過本次教訓後應無再犯可能，因此宣告緩刑。

示意圖，非本文所指當事人。圖／聯合報系資料照
示意圖，非本文所指當事人。圖／聯合報系資料照

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