台東男女通姦一審判3月 通姦除罪化二審免訴

台東陳姓男子與沈姓女子發生婚外情，遭陳妻控告2人妨害家庭，一審判2人3個月有期徒刑，2人不服上訴，上訴期間碰到大法官宣告通姦除罪化，二審撤銷原判，改判2人免訴。

判決書指出，陳男為有婦之夫，沈女於105年到銀行辦理貸款事宜時，竟與在銀行上班的陳發生不倫戀，進而發生性關係，陳妻於107年在丈夫手機發現2人通姦證據，憤而向2人提起妨害家庭告訴。

案經檢察官偵結起訴，台東地方法院審理時，雖然2人失口否認通姦，但由於手機內容罪證充足，一審去年10月判處陳與沈各3個月有期徒刑。