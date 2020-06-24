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知本光電開發案未踐行「諮商同意權」原住民開啟法律戰

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台東縣原住民部落不滿得標商在知本光電開發案中，未踐行「原住民諮商同意權」即申請經濟部核發籌設許可，向台北高等行政法院聲請停止執行，欲暫停開發。卡大地布部落Pakaruku家族領袖林茂盛拉罕表示，希望國家尊重部落主權，不要讓原住民族基本法保障原住民土地權利的美意淪為空談。

台東縣政府在台東市知本溪出海口規畫161公頃的太陽能光電園區，預估發電157PW（兆瓦），相當於全台東縣22%的發電量，成為國內少見大型光電園區。

2018年縣府利用知本捷地爾公司的閒置土地做為太陽光電示範專區土地，該案已於同年3月13日開標，得標商盛力能源公司去年6月1日依原基法21條規定程序，在卡大地布部落舉辦諮商同意權投票，結果以187票比173票，同意開發案。

不過，部落對原民會擴大解釋諮商取得原住民族參與辦法怨懟頗深，投票過程出現不在部落卻「委託投票」爭議，部落領袖因而向台東地院提起「諮商同意會議投票無效之訴」；另向行政院提訴願、向北高行聲請停止執行經濟部核發的籌設許可。

林茂盛兼任卡大地布部落會議主席，諮詢同意程序不公平，即使部落已提起決議無效之訴，開發單位沒停下腳步，還是向經濟部申請籌設許可，接著就要向內政部申請用地變更、進場施工。

國家遲遲不願意面對諮商同意過程中的諸多瑕疵，使光電案不斷撕裂部落團結，叫人痛心，難道就是國家保障原住民族土地權、維護部落自主權的作法？原基法根本形同具文。

卡大地布部落青年會會長林俞璋說，這個案子從最開始規劃設計的程序問題，部落只能在縣府及廠商的契約內容裡面去談所謂的利益分享，完全被限制住在他們規劃好的框架，部落對於土地無法參與規劃，這並不正義。

光電案確實造成部落分裂，部落同時存在同意及反對聲音，但現在的諮商同意程序有問題，導致部落內部沒有辦法凝聚共識，甚至差點產生兩個部落會議及部落主席，如果再不就此打住，在充滿爭議情況下開始動工，無疑對部落是更大傷害及難以修復裂痕。

台東縣原住民部落不滿得標商在知本光電開發案中，未踐行「原住民諮商同意權」即申請經濟部核發籌設許可，向台北高等行政法院聲請停止執行。記者賴佩璇／攝影。
台東縣原住民部落不滿得標商在知本光電開發案中，未踐行「原住民諮商同意權」即申請經濟部核發籌設許可，向台北高等行政法院聲請停止執行。記者賴佩璇／攝影。
卡大地布部落青年會會長林俞璋。記者賴佩璇／攝影。
卡大地布部落青年會會長林俞璋。記者賴佩璇／攝影。

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