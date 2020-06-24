臉書PO「中共開戰請囤糧」不罰 法官：那是言論自由

新冠肺炎今年2月在大陸肆虐，甯姓網友在臉書PO文指稱「中共開不了工就只能開戰」，被警方認為造謠，依違反社會秩序維護法移送法辦；台北地院認為，甯的言論屬於言論自由，裁定不罰。警方可抗告。

台北市警察局萬華分局移送指出，甯今年2月17日晚間8時許，於網路社群軟體臉書發布「中共開不了工就只能開戰，所以大家這幾週要屯(囤)一點戰備糧食」的言論，言論使閱覽者心生恐慌，影響公共安寧，違反社會秩序維護法。

警詢時，甯承認將貼文發布在臉書上，法官審理認為，甯的貼文雖有提及請大家儲備糧食等語，不過，是因他聽聞中國共產黨對台政策的相關訊息報導後，做出有關個人主觀意見的表達，應受言論自由保障。