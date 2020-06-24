檢察人事定位不明？ 雄檢襄閱曾靖雅調二審辦事

法務部今天召開檢察官人事審議委員會，討論一審檢察官調二審辦事2年、即俗稱「二專生」的名單，由法務部長蔡清祥圈選出高雄地檢署襄閱主任檢察官曾靖雅等8人調二審辦事。

曾靖雅去年也入圍調二審辦事名單，不過，法務部去年認為，調二審辦事2年的職缺，理論上應從檢察官中圈選出來，以至於曾靖雅落榜，不過，她今年確定調二審辦事歷練2年，基層檢察官有人認為人事案定位不明。

北部基層檢察官今天說，過去一審調二審辦事3年、即俗稱「三專生」的職缺，原則上保留給主任檢察官，至於調二審辦事歷練2年的職缺，留給陽春檢察官去爭取，「不知道標準何在？」

檢審會今天通過8名一審調二審辦事2年的人選、期別分別是：台北地檢署周慶華(33期)調台灣高檢署；台北地檢署林安紜(37期)調台灣高檢署；新竹地檢署林奕彣(37期)調台灣高檢署；桃園地檢署丁俊成(37期)調台灣高檢署。