驅離太陽花遭前立委自訴殺人未遂 前警局長無罪確定

「太陽花學運」攻占行政院，警方驅離，引發警民衝突。前立委周倪安自訴台北市警察局前局長黃昇勇殺人未遂，但一、二審都判黃無罪，最高法院駁回上訴確定。

黃因台北地院、台灣高等法院都判他無罪，依刑事妥速審判法規定，除非判決違背司法院解釋、判例或適用法令牴觸憲法，才能上訴；周倪安上訴不合要件，最高法院依速審法駁回。

周倪安表示，前總統馬英九2014年間為通過海峽兩岸服務貿易協議，引爆太陽花學運，馬面對民眾強烈質疑，遲至當年3月23日才初次出面召開記者會回應，但回應「敷衍」，學運、社運人士進入行政院院區靜坐抗議，她身為立委要保護學生、群眾不受傷害，也到場靜坐。

周倪安指黃昇勇明知民眾手無寸鐵、採理性與和平的靜坐方法抗爭，24日卻悍然命在場待命的警察攻堅，她當時身著「台灣團結聯盟」立委背心，也遭鎮暴警察用武器毆打頭部、踹她胸與腿。周自訴黃涉犯刑法殺人未遂、傷害、重傷害未遂、非法剝奪行動自由及強制等罪。

台北地院認為黃昇勇依據法令執行驅離任務，有阻卻違法事由，判黃無罪。高院認為當時部分群眾拿油壓剪、鐵橇破壞拒馬、破窗闖入行政院，為保護國家重要機關安全，避免攜帶器械的陳抗民眾失控，強制驅離非法侵入行政院、聚集在禁制區中的群眾，屬於「適法行為」。

高院認為，黃昇勇沒有下達限時淨空命令，且依權責指示各分局長執行驅離任務時，應符合比例原則，而詳細驅離方式及細節由各分局長依現場狀況決定，少數員警雖情緒控管失當，以肢體或警械對群眾使用暴力，不足以認定黃有殺人未遂等犯行，因此駁回上訴。