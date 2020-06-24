逆轉！ 恐攻級酒駕釀1死2傷 高院認定「殺人」判12年半

男子郭俊邑酒駕闖5個紅燈、衝撞3輛機車，造成1死2傷，檢察官認為他有殺人不確定故意，依殺人罪嫌起訴他。郭否認有殺人意圖，並稱已和被害人談和解事宜，台北地院變更法條，依公共危險罪判處郭8年徒刑。不過高等法院認為郭在撞到一名女騎士後未停下，「在所不惜」地繼續高速行駛而闖大禍，改依殺人未遂等罪判郭12年6月徒刑，另不能安全駕駛部分處6月得易科罰金之刑。

檢方指控，2018年9月23日清晨5時，郭和朋友在台北市文山區「好樂迪」KTV飲酒，酒後駕車，連闖5個紅燈，車行經台北市基隆路3段時，先後撞倒3名機車騎士，並沿路撞上路旁房子，陳姓女騎士頸椎被撞斷，送醫後不治，另有2名騎士負傷。

檢方偵查，勘驗行車記錄器等蒐證帶認為，郭俊邑駕駛行為如同「恐怖攻擊」，而酒駕害命是民怨之一，決定依殺人罪起訴。北院審理時，郭「認行為、不認罪名」，後悔自己酒後僥倖開車上路，辯稱沒有殺人故意。

郭說，事發當天他先在「好樂迪」景美店喝了2、3瓶啤酒與威士忌，凌晨4點有先在附近吃東西才開車上路，「我覺得可以控制」。

郭酒精濃度高達1.29毫克，仍高速行駛、不顧號誌、以每小時近100公里速度前進，致連闖5個紅燈而肇事致死。郭俊邑稱「我有酒意，所沒感覺到車速這麼快」，還忘記當時有沒有踩煞車。北院認為檢察官的舉證無法證明郭有「不確定殺人故意」，回歸公共危險罪，依刑法185之3條不能安全駕駛因而致人於死罪判刑。

不過案子到了高院後大逆轉，合議庭認為就算郭俊邑一開始就知道喝酒，雖然先撞到了一名女騎士，這部分還不構成殺人；但車禍後郭沒停下來察看，反而高速前進、逃逸，這時的行為已轉為不確定殺人故意，因他「在所不惜」。因認定與一審迥異，高院撤銷改判。

郭不能安全駕駛，判6月徒刑，得易科罰金；肇事逃逸判1年2月；殺人罪處12年徒刑。其中不得易科罰金部分應執行12年6月。

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