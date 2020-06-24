嘉義前市議員郭明賓賄選案上訴遭駁回 維持一審2年徒刑

嘉義前市議員郭明賓前年選舉期間涉嫌賄選，嘉義地檢署提起民事和刑事訴訟，民事當選無效之訴，一審判郭當選無效且職缺可遞補，他不服上訴，去年9月二審駁回上訴定讞，無黨籍李奕德遞補。至於刑事賄選部分，一審認郭違反選罷法判2年徒刑、褫奪公權7年，他不服上訴，二審今天上午駁回上訴，維持原判2年徒刑、褫奪公權7年。

一審判決指出，郭明賓與邱姓樁腳、朝陽里前里長董林淑治有多年交情，郭交付賄款給兩人，另拿錢給嘉義市某大樓主委、副主委，拜託兩人代為買票。郭去年6月曾透過手機通訊軟體傳送「小心」、「小心謹慎」給樁腳，成為賄選鐵證，郭明賓等9人在偵查庭上也坦承犯案。

郭明賓主張，擔任市議員20年，為民服務，犯後坦承犯行，並自行請辭市議員一職，同時，主動繳回競選經費補助，並以自己罹患重症肌無力，需長期治療，希望法官給予緩刑。