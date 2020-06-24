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程序違法拿檢擋箭？偵查主體不是警卸責的「偵主丹」

檢察官告檢事官違法蒐證 台南高分院更一審改判7月

聯合報 / 記者邵心杰/即時報導

時任台南地檢署檢察官吳岳輝被指喝花酒遭彈劾，他反控陳姓檢事官違法蒐證，違反通訊保障及監察法，也是國內首件檢察官告檢事官的案件，一審判有罪。但二審認為陳為辦貪瀆案而蒐證，構成阻卻違法，改判無罪，最高法院認二審未究明該竊錄行為有無正當理由，發回更審，台南高分院更一審改判有罪，判陳7月徒刑，緩刑2年，判刑確定支付10萬罰鍰，可上訴。

檢察官吳岳輝、李宗榮2013年元月間與地檢部分員工吃完尾牙後到KTV店唱歌，遇到警界退休朋友，兩人到包廂敬酒，內有傳播女郎陪唱。孰料檢方剛好偵辦王姓退休警員遭檢舉貪瀆案，請來檳榔小販帶針孔入內蒐證，吳、李並不知道，均被攝錄到。

事後兩人遭檢舉喝花酒，並被監察院彈劾，司法院職務法庭認定兩人的行為有失謹慎，違反檢察官倫理規範，判處各申誡一次。

吳也控告陳姓檢事官及郭姓警員等5人違反通訊監察法。一審認為KTV包廂非公共空間，未經聲請而進入蒐證已觸法，判陳7月徒刑、郭6月徒刑，均宣告緩刑2年。

陳提上訴，二審法官認為陳為辦貪瀆案，委由賣檳榔的小販持攝錄器材進入包廂蒐證，時間僅22秒，難以認定有竊聽、竊錄。因蒐證的目的是為保障國家社會法益，而唱歌的個人隱私與為遏阻貪腐文化的國家利益相比，顯得渺小，改判無罪。

時任台南地檢署檢察官吳岳輝被指喝花酒遭彈劾，他反控陳姓檢事官違法蒐證，台南高分院更一審改判有罪，判陳7月徒刑，緩刑2年，判刑確定支付10萬給公庫，可上訴。圖／本報資料照
時任台南地檢署檢察官吳岳輝被指喝花酒遭彈劾，他反控陳姓檢事官違法蒐證，台南高分院更一審改判有罪，判陳7月徒刑，緩刑2年，判刑確定支付10萬給公庫，可上訴。圖／本報資料照

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