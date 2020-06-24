投資菲國賭場 思凱集團吸金7億餘元 主嫌今判刑12年

「億圓富集團」幹部林瑞基103年被查獲，106年11月被判刑3年半。在法院審理期間，他另創「思凱集團」，以投資菲律賓賭場為名繼續吸金，至105年被檢調查獲吸金7億餘元。新北地院今天依違反銀行法等罪，將主嫌林輲基判刑12年，集團共犯23人分別判處8年6月至1年10月不等徒刑，不法所得7億餘元沒收後將發還被害人，可上訴。

思凱集團在台負責人林瑞基、特助蔡易麟等人，104年至105年間，以在菲律賓經營賭場名義，在台北市、台中市辦公室或咖啡店舉辦說明會，招攬下線會員，或透過幹部以一拉一直銷方式，向親友宣傳、募資，投資一單位35萬元，400天可領回60萬元紅利，保證「保本、獲利」。

林、蔡等人還指稱俱樂部在菲律賓經營合法賭場，前景可期，為取信投資者，105年下旬，林還帶投資人到菲律賓馬尼拉參觀賭場營運狀況，不少投資者說，「賭場開幕還找來歌手謝金燕、翁立友演唱」，

大力宣傳下，許多會員陸續大手筆投資，結果不但未拿到利息，甚至血本無歸，才驚覺上當受騙，受害者超過上百人，吸金達7億3461萬餘元，106年8月為新北地檢署依違法銀行法、詐欺等罪嫌，起訴林瑞基等16人。