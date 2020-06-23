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炒房名師王派宏涉吸金9億潛逃 16名共犯今起訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

炒房名師王派宏涉嫌「假教學、真吸金」，與林姓女子等16名助理吸金9億6198萬餘元，新北地檢署偵辦此案，今依違反銀行法起訴林女等人，王派宏夫婦則另行通緝。 示意圖／ingimage
炒房名師王派宏涉嫌「假教學、真吸金」，與林姓女子等16名助理吸金9億6198萬餘元，新北地檢署偵辦此案，今依違反銀行法起訴林女等人，王派宏夫婦則另行通緝。 示意圖／ingimage

炒房名師王派宏涉嫌「假教學、真吸金」，與林姓女子等16名助理吸金9億6198萬餘元，新北地檢署偵辦此案，今依違反銀行法起訴林女等人，王派宏夫婦則另行通緝

據了解，王派宏3年前開始在網路Youtube分享理財資訊，有的時候教人如何節稅，有的時候教人如何選房、買房，甚至有內容教人如何讓孩子有雙重國籍，吸引不少民眾訂閱，後來也開班授課，甚至宣稱將黃金磨粉運到其他國家轉賣獲利。

檢方調查，王派宏將自己的課程當成商品，鼓吹民眾購買，然後由他販售，宣稱每月可獲取1%到3%紅利，涉嫌變相吸金。其林姓助理則利用「頂尖教育顧問有限公司」和「豐稪實業有限公司」行銷王的「派宏菁英商學苑課程」，但實際上也只是把課程券當成投資標的，用話術吸引民眾掏錢。

檢方估算，王派宏等人吸金總額約9億6198萬餘元，由於其夫婦行蹤不明，因此另行通緝，其餘16名共犯則是依銀行法起訴。

吸金 通緝 菁英

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