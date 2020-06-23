王令麟判賠亞太電信2億 他批判決「偏頗不公」

東森得易購公司法定代理人王令麟。本報資料照／記者趙容萱攝影 力霸東森集團總裁王又曾和子女涉力霸東森掏空案，亞太電信提侵權行為損害賠償訴訟，台灣高等法院更一審今判時任董事的王令麟須賠償2億元。王令麟在得知判決後表示「甚感驚訝」，批評判決違反程序正義、偏頗不公。

亞太電信原名東森寬頻電信公司，後更名為亞太固網寬頻公司、亞太電信。高院更一審調查，王令麟2005年至2006年間擔任東森媒體公司董事與名譽董事長、東禾媒體公司董事，實際掌控東森媒體公司股權達53.273%；而Cable Modem業務獲利豐厚，價值達48.6億元，並無出售必要，他卻與父親王又曾等家人將Cable Modem業務以26.38億元低價賣給與凱雷集團，凱雷集團則以每股32.4元的高價向王令麟購買東森媒體公司股權。

更一審認為王令麟等人為求亞太電信得以高價出售東森媒體公司股權，卻「高價低賣」，認定王應負損害賠償責任，亞太電信請求王賠償2億有理。

王令麟聲明如下：