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王令麟「高價低賣」亞太電信 更一審改判須賠2億
力霸集團總裁王又曾和子女涉力霸東森掏空案，被害人亞太電信提侵權行為損害賠償訴訟，王令麟二審原免賠，但最高法院廢棄原判決、發回，台灣高等法院更一審今判王須賠償2億元。
王令麟在2005年、2006年間與亞太電信（原名東森寬頻電信股份有限公司，後更名為亞太固網寬頻公司、亞太電信）當時的董事王又曾等人，認為亞太電信經營的Cable Modem業務獲利豐厚，為了高價出售他掌握的東森媒體科技公司股權，共同以綁約方式，在2006年3月間與美商凱雷集團（Carlyle Group）簽買賣契約，以26億3852萬元出售Cable Modem業務。
但Cable Modem業務價值48.6億元，亞太電信主張受價差22.27億元損害，請求王令麟給付2億元本息。
高院更一審調查，王令麟2005年至2006年間擔任東森媒體公司董事與名譽董事長、東禾媒體公司董事，實際掌控東森媒體公司股權達53.273%；而Cable Modem業務獲利豐厚，價值達48.6億元，並無出售必要，他卻與父親王又曾等家人將Cable Modem業務以26.38億元低價賣給與凱雷集團，凱雷集團則以每股32.4元的高價向王令麟購買東森媒體公司股權。
更一審認為王等人為求亞太電信得以高價出售東森媒體公司股權，卻「高價低賣」，王涉刑法背信罪也經判決確定，認定王應負損害賠償責任，亞太電信請求王賠償2億有理。
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