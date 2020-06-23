快訊

愛情必然帶著階級苦味？《做工的人》為什麼總是失戀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王令麟「高價低賣」亞太電信 更一審改判須賠2億

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

力霸集團總裁王又曾和子女涉力霸東森掏空案，被害人亞太電信提侵權行為損害賠償訴訟，王令麟二審原免賠，但最高法院廢棄原判決、發回，台灣高等法院更一審今判王須賠償2億元。

王令麟在2005年、2006年間與亞太電信（原名東森寬頻電信股份有限公司，後更名為亞太固網寬頻公司、亞太電信）當時的董事王又曾等人，認為亞太電信經營的Cable Modem業務獲利豐厚，為了高價出售他掌握的東森媒體科技公司股權，共同以綁約方式，在2006年3月間與美商凱雷集團（Carlyle Group）簽買賣契約，以26億3852萬元出售Cable Modem業務。

但Cable Modem業務價值48.6億元，亞太電信主張受價差22.27億元損害，請求王令麟給付2億元本息。

高院更一審調查，王令麟2005年至2006年間擔任東森媒體公司董事與名譽董事長、東禾媒體公司董事，實際掌控東森媒體公司股權達53.273%；而Cable Modem業務獲利豐厚，價值達48.6億元，並無出售必要，他卻與父親王又曾等家人將Cable Modem業務以26.38億元低價賣給與凱雷集團，凱雷集團則以每股32.4元的高價向王令麟購買東森媒體公司股權。

更一審認為王等人為求亞太電信得以高價出售東森媒體公司股權，卻「高價低賣」，王涉刑法背信罪也經判決確定，認定王應負損害賠償責任，亞太電信請求王賠償2億有理。

東森得易購公司法定代理人王令麟。圖／聯合報系資料照片
東森得易購公司法定代理人王令麟。圖／聯合報系資料照片

王令麟 王又曾 台灣高等法院

延伸閱讀

亞太電信掏空案 更一審改判王令麟賠2億元

台中購物節搶先開賣 盧秀燕聯手王令麟拚振興

王令麟：今年東森直銷挑戰28億元 要進台灣直銷前11大

茂德入主東森電視爆內線交易 茂德法務長以250萬元交保

相關新聞

王令麟「高價低賣」亞太電信 更一審改判須賠2億

力霸集團總裁王又曾和子女涉力霸東森掏空案，被害人亞太電信提侵權行為損害賠償訴訟，王令麟二審原免賠，但最高法院廢棄原判...

遭徐欣瑩提告抹黑 前立委羅淑蕾遭起訴

2018九合一選舉，前立委羅淑蕾選舉期間到新竹縣為國民黨縣長候選人楊文科站台時，公開說當時由民國黨提名新竹縣長候選人徐欣...

王令麟判賠亞太電信2億 他批判決「偏頗不公」

力霸集團總裁王又曾和子女涉力霸東森掏空案，亞太電信提侵權行為損害賠償訴訟，台灣高等法院更一審今判時任董事的王令麟須賠...

想賴掉電話費 她異想天開扯謊：被冒名辦門號

高雄市許姓女子疑想逃漏電信費，異想天開到派出所報警，謊稱自己被冒名申辦電話門號，意圖誣指不特定人偽造私文書。然而，警方調...

1900萬超跑「小牛」 彰化地檢不定底價拍賣

法務部行政執行署彰化分署今年7月1日（星期三）上午10時30分將拍賣3輛刑事確定判決所認定的汽機車贓物，其中千萬名車藍寶...

林國慶誹謗陳明文法院判120萬元 陳：全捐育幼院

嘉義縣前立委林國慶2年前在選舉場合、電台，涉嫌以言論誹謗、辱罵立委陳明文，陳提起刑事附帶民事訴訟，請求200萬精神慰撫賠...

影／找台灣小鮮肉騙大陸女醫護 詐11女得手2300萬

台中市林姓男子涉嫌在去年初於高雄市租賃商辦大樓，召募年約20多歲、長相帥氣的年輕男子，經營愛情詐欺機房，鎖定大陸交友網站...

為鞋擺門前男殺鄰居3人重傷 還囂張嗆檢「夠了沒」

桃園市54歲杜姓男子今年5月在復興區住家前，不滿鄰居宗姓男子鞋子擺在他家門口，與宗男、鄰居陳男2人發生口角，心生不滿，返...

林國慶駡陳明文「臭卒仔」 民事判賠120萬

前立委林國慶2年前在選舉場合、電台，涉嫌以言論誹謗、辱罵立委陳明文，陳提起刑事附帶民事訴訟，請求200萬精神慰撫賠償，嘉...

妻與軍中同袍過夜 丈夫傳訊警告挨告檢不起訴

桃園市林姓男子去年不滿陸軍542旅李姓軍人與同一部隊的林妻交往甚密、留宿過夜，向國防部投訴兩人「不當男女關係」，向部隊要...

「我在屏東 我反暴力」縣府宣傳反暴力替受暴者找出路

勵馨基金會屏東分事務所、屏東縣政府與屏東地方法院，於今天上午10時，舉辦「終『紫』暴力，讓愛更美麗」反暴力宣導活動，並由...

寧犯殺人罪也不讓妳告通姦 小三狠嗆正宮賠很大

高雄市陳姓已婚男與全職家庭主婦搞外遇，不時相約摩鐵偷歡；婚外情因孩子把玩他手機，不經意點開手機雲端空間，正宮意外瞥見兩人...

熱門新聞

竹縣國小女主任布置畢業場地 不慎4層樓高摔落死亡

車禍小貨車撞進機車行 引發大火延燒苑裡山腳市場48攤

台南關廟平房凌晨起火 屋主與兒子孫子女4人成焦屍

影／台中東區「瘋狂路口」 休旅車360度翻進停車格

蘇花公路車禍 機車騎士重傷意識模糊

台中南屯牛肉麵店傳瓦斯氣爆 疑6人受傷、警消馳援

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。