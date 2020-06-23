收容人新冠肺炎0確診 蔡清祥：監所滴水不漏

法務部長蔡清祥今天到嘉義監獄參加收容人戒菸比賽頒獎典禮。他指出，監所防範新冠肺炎，做到滴水不漏，到現在為止收容人是0確診，感謝矯正署所有同仁的努力。

法務部矯正署、衛福部國民健康署與董氏基金會合作，舉辦監所收容人戒菸比賽，由成大醫院家庭醫學部醫師陳全裕當戒菸的見證人，並從成功戒菸者中，抽出8組人，今天在嘉義監獄頒獎。

蔡清祥致詞時表示，監所在這次新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的防範，做到滴水不漏，到現在為止監所收容人是0確診。監所人口密集，很容易造成群聚傳染，不能有任何的閃失，感謝矯正署所有同仁的努力。

董氏基金會拒菸大使藝人李㼈今天也出席頒獎典禮，他以過來人身分，分享戒菸經驗。他說戒菸很累、很辛苦，開始戒菸的那段時間，早上起床會口乾舌燥、眼睛乾澀，做什麼事情都容易發怒，但這些都需要自己去克服。

陳全裕指出，吸菸會增加呼吸道感染風險，導致肺部的免疫力下降，使人體難以抵抗新冠肺炎等肺部傳染疾病，而且容易罹患肺癌；立即戒菸，一口菸都不吸才能有效降低對健康的危害。

法務部矯正署長黃俊棠、衛福部國民健康署副署長吳昭軍與嘉義監獄典獄長莊能杰，都出席今天戒菸頒獎典禮。