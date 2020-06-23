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想賴掉電話費 她異想天開扯謊：被冒名辦門號
高雄市許姓女子疑想逃漏電信費，異想天開到派出所報警，謊稱自己被冒名申辦電話門號，意圖誣指不特定人偽造私文書。然而，警方調查了一圈，發現當天申辦門號的人就是報案人本人無誤，全程都有監視錄影畫面佐證。橋頭地院依未指定犯人誣告罪，判處許女拘役35日，得易科罰金3萬5千元，可上訴。
據了解，28歲許女前年到通訊行申辦台灣大哥大行動電話門號，親筆簽下行動寬頻業務申請書、號碼可攜服務申請書等文件，成功申辦門號。沒想到，才申請不過3個月，許女就不想繳電話費，索性到派出所舉報被不詳人士冒用身分申辦門號，謊稱申辦文件都是被偽造簽名。
警方獲報後深入追查，調閱通訊行監視畫面，並詢問當天通訊行負責替許女辦理申請業務的人員，察覺事情「有詭」，懷疑申辦門號的人就是許女本人，再次通知她來說明，她才自白坦承誣告；檢警認定她涉嫌誣告，橋頭地檢署依法起訴。
橋頭地院審理，認為許女明知沒有被盜用身分，竟然虛構被冒用申辦門號濫行誣告，造成偵察機關徒然啟動調查機制，浪費司法資源，相當不應該；但念在她坦承犯行，且沒有前科紀錄在案，審結依未指定犯人誣告罪，判處拘役35日，得易科罰金3萬5千元，可上訴。
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