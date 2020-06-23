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1900萬超跑「小牛」 彰化地檢不定底價拍賣
法務部行政執行署彰化分署今年7月1日（星期三）上午10時30分將拍賣3輛刑事確定判決所認定的汽機車贓物，其中千萬名車藍寶堅尼與賓士休旅車（R350 CDI AMATIC）兩輛車，是檢警破獲曾姓與龔姓男子為首的東南亞電訊詐騙集團時所查獲。
彰化分署將拍賣的藍寶堅尼「小牛」是曾姓嫌犯在2011年8月間，向大陸地區人民詐得鉅額人民幣，藉由澳門賭場賭博兌換籌碼，將人民幣變更為港幣後，再透過地下匯兌漂白為新台幣，最後以約1900萬元現金所購買；賓士休旅車則是在2011年8月間以400萬元所購買，同年被檢警查扣。
因詐欺案件近期才三審定讞，彰化地檢署囑託拍賣車輛，彰化分署指出，拍賣的2輛汽車雖是在2011年間所購買，但是購買沒幾個月就遭檢警查扣，小牛里程數僅有2萬4千多公里，彰化地檢署小心保管至今，日前進行拍賣試車時，兩輛車不論性能或外觀均極佳，預計拍賣會搶標情形應可預期。
另一台機車則是警方查獲一酒駕累犯時，當場依法所查扣並經判決沒收，為2016年8月所出廠的150CC機車。
拍賣會將在彰化地檢署花壇贓物庫（彰化縣花壇鄉中山路2段367之5號）舉行，彰化分署表示，這次拍賣不定底價，原則上由出價最高者得標，但若移送機關對於最高價額有對意見表示時，則將不予拍定。
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