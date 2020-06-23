男子罹思覺失調症 持刀殺人遭判刑6年

姚男罹患思覺失調症，聲稱許男家人對他下符咒，姚男持水果刀進入許母住處殺人，以為可破除咒語，許母腹部重傷送醫撿回一命，姚男則被依殺人未遂罪遭判有期徒刑6年。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，姚男罹患妄想型思覺失調症，以為自己被許男的家人下符咒，只要殺掉許母就能破除符咒；去年10月，姚男侵入許母住處，看見許母躺在床上，拿水果刀刺入許母腹部後逃逸，看護則將許母送醫，經急救後挽回性命。

法院審理此案時，姚男出庭辯稱，非自行侵入許男住處，有經過許男同意，他雖持刀刺許母，但沒有想要刺死人，自己因為長期吃腦神經的藥，有幻聽幻覺，許母下符咒，刺她是要讓咒語消失，因為意識不清，才會持刀傷人。

姚男的律師則說，被告長期受到精神疾病影響，認為告訴人對被告下符咒，被告在無法分辨現實與虛幻下，才會持刀刺告訴人，目的並不是要致告訴人於死，而是要讓咒語消失，犯下的應該是傷害罪，而不是殺人罪。

不過地院法官認為，姚男在審理時明確說出知道殺人是不對的，且被告對於檢警提問，都沒有答非所問的情形，也能敘述殺人的經過以及說明刺人是為了讓符咒消失，姚男10多年前也曾傷害許男，竟又持刀刺殺許母，造成許母嚴重外傷。

法官指出，姚男未能與告訴人達成和解，難認被告於犯罪後積極彌補損害，另考量被告經診斷為思覺失調症，罹患精神疾病已有25年，被告又因病識感不佳、未按時就醫服藥、飲酒，才會發生本案，因此依殺人未遂罪，判處有期徒刑6年，在服刑完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護5年，全案仍可上訴。