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男喬少年感情糾紛 動手打人威脅討錢遭訴

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

王姓男子涉嫌假藉協調15歲蔡姓、17歲方姓少年的感情糾紛，去年在公園徒手毆打蔡，又恫稱1小時拿出6千元，蔡向親友求救籌錢後才脫身。王又因此事恐嚇何姓少年，不拿錢出來就連續毆打10分鐘。士林地檢署偵結，依照恐嚇取財等罪嫌起訴王男。

起訴指出，去年11月6日凌晨3、4點，王假借在新北汐止區一處公園協調15歲蔡姓、17歲方姓少年的感情糾紛，卻徒手毆打蔡胸腹6下，蔡一度跌倒，頭部撞牆受傷。

王又把蔡架到土地公廟，不讓離開，恫稱「這種情形要賠錢，如果不給錢就不讓你離開，給你1小時拿出6千元，不然就帶到山上，可能就回不到下輩子」

王男否認有恐嚇行為，也沒有動手打人。蔡姓少年供稱，因為遭王徒手毆打，心生畏懼跟朋友借2500元，王要求不能告訴父母，但為了籌錢脫身，連繫母親謊稱是姊姊， 請她到場付剩下的3500元，隨即和母親一同離開現場。

當天早上6時許，方、周得知王要處理感情糾紛，與何姓少年一起到土地公廟。王涉嫌再度恐嚇，假借何冤枉周，要代為處理，要求何拿錢賠償，王恫稱「若不拿錢出來，就要教人打肚子、軀幹，不能離開」等語。

何姓少年供稱，當時心生畏懼，向現場楊姓朋友借4千元，交給王男。檢警找來多名在場證人，均咬定王確實動手、恐嚇等不法行為。

檢察官認定，王對蔡、何2人分別涉犯傷害、恐嚇取財、私行拘禁等罪嫌，依法起訴，並建請依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

士林地檢署。圖 /本報資料照片
士林地檢署。圖 /本報資料照片

恐嚇

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