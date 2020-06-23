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為鞋擺門前男殺鄰居3人重傷 還囂張嗆檢「夠了沒」
桃園市54歲杜姓男子今年5月在復興區住家前，不滿鄰居宗姓男子鞋子擺在他家門口，與宗男、鄰居陳男2人發生口角，心生不滿，返家持鐵錘、水果刀，杜男不發一語拿鐵錘猛擊陳男受傷，宗男上前阻止，被杜男抽出水果刀從嘴部插入、左頸部穿出重傷害，之後還嗆檢察官「我不簽筆錄、你夠了沒有? 」桃園地檢署今天上午偵結，杜男僅口角即起殺人犯意，犯後態度惡劣，依殺人未遂罪嫌起訴、聲請從重量刑。
桃檢調查，杜男家住桃園市復興區，今年5月24日下午在住家前，看見鄰居宗男將鞋子擺在他家門口，心生不滿，發現宗男、陳男2人在住家旁，返家拿鐵錘、水果刀出來，突然持鐵錘向陳男頭部猛擊2、3次，陳男用手臂擋下，造成陳左臂挫瘀傷。
宗男見狀上前阻止，未料杜男拿出預藏水果刀，朝宗男一陣猛刺，水果刀竟從宗男嘴中插入、從左頸穿出，造成宗男左臉頰、左頸穿刺重傷，送醫無生命之虞，陳男父親趕到現場阻止，小指又被割傷，警方趕到將杜男逮捕。
桃檢表示，杜男矢口否認犯行，卻未提出抗辯之語，被捕後仍揚言要對陳男、宗男不利，「就算我關起來，出來也要對他們不利」，還說「要殺一個人很簡單」等語，偵複時還向檢察官嗆聲「我殺人、笑死人」及「我不簽筆錄、你夠了沒有」，杜男僅因口角起殺人犯意，犯後仍揚言向對方不利，犯後態度惡劣，偵結提起公訴、聲請法院從重量刑。
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