林國慶駡陳明文「臭卒仔」 民事判賠120萬

前立委林國慶2年前在選舉場合、電台，涉嫌以言論誹謗、辱罵立委陳明文，陳提起刑事附帶民事訴訟，請求200萬精神慰撫賠償，嘉義地方法院日前做出民事判決，林國慶應給付陳明文120萬元、可上訴。

林國慶在法庭抗辯，目前都做網路拍賣，並提供部分收入做公益，沒有固定職業，網拍非常慘淡經營，近幾個月都賠錢，聲明駁回陳明文之訴；記者至截稿前透過電話丶簡訊連絡，但林國慶未接電話丶尚未對判決回映。

判決書指出，陳明文先前涉及嘉義縣民雄污水下水道弊案，雖經嘉義地檢署檢察官認定，觸犯刑法之洩密及貪污治罪條例圖利等罪嫌提起公訴，但經嘉義地院判決無罪，經上訴台南高分院，106年9月將原判決部分撤銷，洩密部分改判有期徒刑6月，圖利部分則仍認原告所為，不構成貪污治罪條例內所規定之貪污類型，最後於107年12月13日，經最高法院駁回上訴確定。

林國慶在該案尚未確定前，於107年1月6日，在嘉義縣民雄鄉舉行之嘉義縣長黨內初選造勢會上，對在場參與造勢活動民眾指，「我比較不甘願的，陳明文之前被收押了一條，已經被判刑確定了，原本是用貪污治罪條例處理，最後被判洩密罪」、「因為陳明文無論說什麼小英就聽什麼⋯，貪污歪哥也沒事情」等不實言論，足以損害陳明文名譽。

另於107年1月27日晚間，林在嘉義縣朴子市體育場BRT廣場，舉行嘉義縣長初選參選人造勢大會上，以台語「卒仔囡」、「垃圾人」(台語)辱罵陳明文，貶抑損害於陳明文名譽。