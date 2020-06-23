炒作天剛股票 古董張判刑4年定讞

股巿炒手「古董張」張世傑與上櫃公司天剛公司負責人陳和宗被控炒作天剛股票，不法獲利逾2000萬元。高院判決張世傑有期徒刑4年、陳和宗4年4月，最高法院今天駁回上訴定讞。

檢方起訴指出，張世傑與陳和宗涉嫌於民國98年間以「轉機飆股」為名，委託分析師在電視股巿節目向投資人推薦天剛股票，並以人頭帳戶購股。天剛股票在98年6月間起，共計19個交易日，從原本每股新台幣20.85元上漲至67元，期間最高達83.9元。

全案一審認定2人不法獲利3446萬餘元，依違反證券交易法判張、陳各5年、5年6月徒刑；二審重新計算不法犯罪所得為2648萬元，改判張世傑4年徒刑、陳和宗4年4月徒刑。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。