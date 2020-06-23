妻與軍中同袍過夜 丈夫傳訊警告挨告檢不起訴

桃園市林姓男子去年不滿陸軍542旅李姓軍人與同一部隊的林妻交往甚密、留宿過夜，向國防部投訴兩人「不當男女關係」，向部隊要來李男、李母手機及傳簡訊警告「離我老婆遠一點、不要再糾纏！她還沒離婚！ 」李男乃提告林男違反個資法，桃園地檢署今天上午指出，林男傳訊李男不要與妻子接觸，行為未對李男、其母有何財產損失，偵結林男不起訴處分。

桃檢調查，林男與妻子陳女2011年10月結婚，到去年4月間離婚，陳女與李姓男子之前同為陸軍542旅服役同袍，自前年10月間到去年2月間，2人交往密切，甚至在宿舍、家裡喝酒、留宿各2次，林姓男子去年發現後十分不滿、向國防部投訴，軍方以陳女婚姻期間與李男2人留宿家中，違反軍紀各記2大過處分。

林男去年3月向542旅詢問李男、其母手機後，傳訊李男母子「請離我老婆遠一點，不要再跟我老婆糾纏下去！你知道她還沒離婚，請您自重」、「如您執意不聽！我會捍衛我的權益！」等語，李男因此狀告林男違反個資法罪嫌。