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妻與軍中同袍過夜 丈夫傳訊警告挨告檢不起訴

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市林姓男子去年不滿陸軍542旅李姓軍人與同一部隊的林妻交往甚密、留宿過夜，向國防部投訴兩人「不當男女關係」，向部隊要來李男、李母手機及傳簡訊警告「離我老婆遠一點、不要再糾纏！她還沒離婚！ 」李男乃提告林男違反個資法，桃園地檢署今天上午指出，林男傳訊李男不要與妻子接觸，行為未對李男、其母有何財產損失，偵結林男不起訴處分。

桃檢調查，林男與妻子陳女2011年10月結婚，到去年4月間離婚，陳女與李姓男子之前同為陸軍542旅服役同袍，自前年10月間到去年2月間，2人交往密切，甚至在宿舍、家裡喝酒、留宿各2次，林姓男子去年發現後十分不滿、向國防部投訴，軍方以陳女婚姻期間與李男2人留宿家中，違反軍紀各記2大過處分。

林男去年3月向542旅詢問李男、其母手機後，傳訊李男母子「請離我老婆遠一點，不要再跟我老婆糾纏下去！你知道她還沒離婚，請您自重」、「如您執意不聽！我會捍衛我的權益！」等語，李男因此狀告林男違反個資法罪嫌。

桃檢表示，李男與陳女在婚姻存續期間確有留宿對方家中，違反軍紀，林男以配偶權遭侵犯，反應無效，林男傳訊行為難認有何意圖為自己或第三人不法利益或損害他人利益主觀犯意，也未造成李男母子有何財產上的損害，罪嫌不足，偵結林男不起訴處分。

林男控告妻子與軍中同袍李男不正當關係，傳簡訊警告李男離妻子遠一點被告，桃檢偵結不起訴處分。記者曾增勳／攝影
林男控告妻子與軍中同袍李男不正當關係，傳簡訊警告李男離妻子遠一點被告，桃檢偵結不起訴處分。記者曾增勳／攝影
林男控告妻子與軍中同袍李男不正當關係，傳簡訊警告李男離妻子遠一點被告，桃檢偵結不起訴處分。示意圖／ingimage
林男控告妻子與軍中同袍李男不正當關係，傳簡訊警告李男離妻子遠一點被告，桃檢偵結不起訴處分。示意圖／ingimage

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