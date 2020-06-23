「我在屏東 我反暴力」縣府宣傳反暴力替受暴者找出路

勵馨基金會屏東分事務所、屏東縣政府與屏東地方法院，於今天上午10時，舉辦「終『紫』暴力，讓愛更美麗」反暴力宣導活動，並由屏東地方法院全體工作人員，及在場相關工作人員，一同繫上紫絲帶，並喊出「我在屏東，我反暴力，安居樂業，你我一起」、「終止暴力，讓愛更美麗」的口號來響應反暴力行動。

家庭暴力防治法自1998年施行至今已邁入第22年，至於勵馨基金會接受屏東縣政府委託設立「駐法院家庭暴力事件服務處」也達17年。因此，今天勵馨基金會屏東分事務所、屏東縣政府與屏東地方法院聯合舉辦「終『紫』暴力，讓愛更美麗」反暴力宣導活動，藉此提升民眾對於家庭暴力的敏銳度，並了解相關情況及求助管道。

勵馨基金會屏東分事務所指出，家庭暴力可依施暴型態的不同，除了肢體暴力之外，還可分為精神暴力、經濟暴力與性暴力，且無論任種型態的暴力，都對受暴者造成很大的傷害。

根據屏東縣政府社會處統計，從2017年至2019年的統計來看，親密關係者如，婚姻、離婚與同居人的暴力案件約為5成左右，其他則分為親屬之間與兒少的暴力案件。

對此，屏東縣政府社會處處長劉美淑表示，每當有相關事件發生，往往被害人容易因問各種因素而怯於出面，因此，會由社工主動協助，民眾也可前往家事聯合服務中心尋求，另外，會持續推廣反對暴力宣傳，來呼籲民眾學習不使用暴力的方式來處理事情。