調度資金遭詐騙 北檢傳喚澎恰恰說明案情未到
藝人澎恰恰日前曾在臉書發文坦承遭詐騙並循法律途徑尋求協助，但隨後又刪文。檢警17日逮捕涉案的吳姓、李姓男子。北檢今天傳喚澎恰恰說明案情，但澎恰恰請假未到。
澎恰恰4月底在臉書先發文表示，「被詐騙的事已經是半年前的事，基於希望不再有人受害，所以我尋求法律途徑」，但發文後又將此段刪除。
檢警調查，澎恰恰因經營影視拍片事業急需資金調度，去年10月有一名陳姓男子佯稱可借貸新台幣1000萬元，但需先支付手續費及仲介費180萬元，澎恰恰信以為真便開立180萬元支票付款。
不料陳男兌現支票後，便藉故推諉或假稱資金馬上到位，去年11月中還失聯，且聯絡電話也停用斷訊，澎恰恰才驚覺遭騙，隨即報案、提告。
檢警循線查出陳男的真實身分為一名25歲的吳姓男子，17日將他和負責接應的李姓犯嫌逮捕到案，檢察官訊後依詐欺罪諭令2人分別以15萬元、5萬元交保。
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