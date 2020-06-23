調度資金遭詐騙 北檢傳喚澎恰恰說明案情未到

藝人澎恰恰日前曾在臉書發文坦承遭詐騙並循法律途徑尋求協助，但隨後又刪文。檢警17日逮捕涉案的吳姓、李姓男子。北檢今天傳喚澎恰恰說明案情，但澎恰恰請假未到。

澎恰恰4月底在臉書先發文表示，「被詐騙的事已經是半年前的事，基於希望不再有人受害，所以我尋求法律途徑」，但發文後又將此段刪除。

檢警調查，澎恰恰因經營影視拍片事業急需資金調度，去年10月有一名陳姓男子佯稱可借貸新台幣1000萬元，但需先支付手續費及仲介費180萬元，澎恰恰信以為真便開立180萬元支票付款。

不料陳男兌現支票後，便藉故推諉或假稱資金馬上到位，去年11月中還失聯，且聯絡電話也停用斷訊，澎恰恰才驚覺遭騙，隨即報案、提告。